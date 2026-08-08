Xi Jinping, colacul de salvare al lui Putin. Comerțul dintre Rusia și China a explodat. Chirieac, avertisment: Dacă Europa nu se trezește...

Președintele rus Vladimir Putin, în vizită oficială în China. Alături, președintele chinez Xi Jinping. Sursa foto: Agerpres

Comerțul dintre Rusia și China a crescut cu peste 26% în primele șapte luni ale anului 2026. Analistul politic Bogdan Chirieac a explicat de ce aceste cifre sunt îngrijorătoare și cum poate fi afectată Europa.

Deși Rusia se află în continuare sub numeroase sancțiuni europene și americane, comerțul Moscovei cu Beijingul este în plină ascensiune. Conform cifrelor furnizate de Administrația Generală a Vămilor din China, volumul schimburilor comerciale dintre China și Rusia a crescut cu 26,3% în perioada ianuarie-iulie 2026 față de anul precedent, ajungând la 159,24 miliarde de dolari.

Livrările de produse rusești către piața chineză au însumat 86,4 miliarde de dolari, cu 23,7% mai mult față de perioada similară a anului trecut. Totodată, livrarea de produse chinezești către Rusia în perioada de raportare a crescut cu 29,5%, ajungând la 72,84 miliarde de dolari, conform statisticilor, scrie Tass. Potrivit datelor, China importă din Rusia în principal produse energetice și materii prime, în special petrol, gaze naturale și cărbune, precum și produse agricole. În sens invers, Rusia importă din China în special produse manufacturate și tehnologice, inclusiv automobile, utilaje și echipamente industriale, calculatoare, telefoane și alte produse electroctronice.

China ar fi trimis în Rusia aproape 450.000 de mașini, cu 150% mai multe decât anul precedent. Mărcile chinezești ar domina acum jumătate din piața auto rusă. Rusia, în schimb, le-a dat chinezilor țiței cu reducere de 10%. Achizițiile de gaz lichefiat au crescut cu aproximativ 27%.

Totodată, conform statisticilor, volumul total al schimburilor comerciale dintre cele două țări a totalizat 25 de miliarde de dolari în iulie 2026, o creștere de 2,6% față de iunie. Precizăm că volumul comerțului dintre China și Rusia a atins un nivel record în 2024, depășind 244 de miliarde de dolari, dar s-a contractat cu 6,9%, ajungând la 228,1 miliarde de dolari în 2025.

Bogdan Chirieac: Aceste cifre ne arată în mod evident faptul că Rusia mai există din punct de vedere economic datorită sprijinului chinezesc

Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat, în cadrul unei intervenții la România TV, aceast parteneriat Rusia - China care pare să-l ajute pe Vladimir Putin să treacă mai ușor peste impactul sancțiunilor impuse de UE și SUA și să-și continue agresiunea față de Ucraina. Precizăm că Vladimir Putin și Xi Jinping s-ar putea revedea luna viitoare la summitul BRICS din India.

Întrebat ce ne arată, de fapt, toate aceste cifre, Bogdan Chirieac a spus: "Ne arată în mod evident faptul că Rusia mai există din punct de vedere economic datorită sprijinului chinezesc, astfel își alimentează economia de război, prin ajutorul oferit de China, inclusiv prin ajutorul tehnologic primit de la chinezi, iar ei oferă ceea ce au: materii prime și energie".

BRICS, un nou pod economic

Întrebat apoi dacă această axă economică schimbă echilibrul mondial, Chirieac a confirmat că acesta este efectul.

"Schimbă echilibrul și trecem la partea a doua - BRICS, unde Produsul Intern Brut la prețurile pieței este mai ridicat decât Produsul Intern Brut la prețurile pieței ale lumii occidentale. Este un nou pod economic - acesta al țărilor BRICS. Lumea nu se schimbă. Lumea s-a schimbat deja, iar China este a doua putere economică, după Statele Unite. După unii, India va deveni prima putere economică în 2040, deci în 14 ani", a spus Bogdan Chirieac.

Întrebat dacă Europa devine vulnerabilă în fața aceste axe economice, analistul politic a precizat: "Europa devine vulnerabilă în context internațional. Dacă Europa nu se trezește să stabilească noi standarde de competitivitate, să-și dea seama că este peste mijloacele reale pe care le are, dacă nu investește în cercetare-dezvoltare, în tehnologii noi... Da, Europa este probabil continentul cel mai bun de trăit din această lume, mai bun decât America sau Asia dezvoltată, dar fără competiția internațională care se dă în special pe tehnologie în acest moment, e pierdută".