Mutarea PSD despre care ”Cotroceniul știa”: De ce nu pleacă Bolojan? Replici Petrache - Chirieac: Ne dați o informație VIDEO

Marian Petrache susține că PSD a declanșat moțiunea de cenzură fără să aibă pregătită formarea unui nou Guvern și ridică semne de întrebare privind insistența pentru plecarea lui Ilie Bolojan.

Liberalul Marian Petrache acuză că PSD a declanșat moțiunea de cenzură fără să aibă pregătită o alternativă de guvernare, ceea ce a aruncat România într-o criză politică. Politicianul afirmă că demersul a fost făcut cu ”știința Cotroceniului”, însă nu neapărat cu implicarea directă a președintelui. Totodată, Petrache respinge ideea că PSD ar putea influența conducerea PNL și spune că nu există niciun motiv pentru care Ilie Bolojan să demisioneze din funcția de premier interimar, întrebând ce avantaj ar avea țara dacă acesta ar fi înlocuit de un alt premier interimar.



”A ajuns PSD-ul să dicteze ce face PNL-ul?”

Redăm replicile Marian Petrache - Bogdan Chirieac, din interviul acordat DCNews:

Marian Petrache, PNL: PSD a inițiat o moțiune de cenzură fără să aibă pasul doi, adică formarea unui Guvern.

Bogdan Chirieac, DCNews: Pasul doi era ca Bolojan să cedeze și PNL să numească o altă personalitate.

Marian Petrache, PNL: Păi stați, cum, a ajuns PSD-ul să dicteze ce face PNL-ul?

Bogdan Chirieac, DCNews: E adevărat, a fost un calcul eronat, adică PSD-ul schimba președintele de la PNL, ceea ce ar fi neobișnuit.

Marian Petrache, PNL: Nu, e total nefiresc!

Bogdan Chirieac, DCNews: Am zis să fiu...

Marian Petrache, PNL: Elegant!

Bogdan Chirieac, DCNews: Politically correct.

Marian Petrache, PNL: Nu politically correct, elegant, că political correct ar fi să nu se bage.

Bogdan Chirieac, DCNews: În lumea de astăzi ne băgăm toți peste tot, altfel ne ia locul inteligența artificială.

PSD, pas greșit cu știința Cotroceniului?

Marian Petrache, PNL: Deci, au făcut un pas greșit, e clar că au avut și sprijinul Cotroceniului, nu se poate fără, dar probabil i-au spus președintelui că există și pasul doi, formarea Guvernului.

Bogdan Chirieac, DCNews: Deci ne dați o informație, credeți că demiterea lui Bolojan a avut sprijinul Cotroceniului?

Marian Petrache, PNL: Nu, a avut știința Cotroceniului.

Bogdan Chirieac, DCNews: Adică a fost informat Cotroceniul?

Marian Petrache, PNL: Da!

”Dacă nu e Bolojan vine altul interimar. De ce să plece Bolojan?”

În continuarea interviului acordat DCNews, Marian Petrache a revenit asupra discuției: ”Să revenim, deci PSD a dus țara în haos fără să aibă pregătit pasul doi, iar, când n-au reușit cu pasul doi, sunt supărați că nu pleacă Bolojan singur de acolo, doar așa, să plece să le facă lor plăcerea. Are relevanță acest lucru? Dacă nu e Bolojan vine altul interimar. De ce să plece Bolojan? Nu cumva asta ascunde o intenție? Nu înțeleg, care ar fi avantajul pentru țara asta dacă ar pleca Bolojan și ar veni un alt prim-ministru interimar?”.

Ultimele informații de pe scena politică sunt că, după 15 august, vor fi reluate, intens, negocierile pentru formarea unui nou Guvern. În acest moment, scena politică ar fi ”resetată” și toate scenariile ar fi pe masă. Dar sunt numai trei scenarii, după cum spunea liderul UDMR, Kelemen Hunor.

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Cele trei variante de Executiv

Ulterior acestei declarații, la Senat, Tanczos Barna a spus: ”Sunt foarte multe variante şi în momentul de faţă pe masă. Cred că este prematur. În ultima săptămână din august probabil se vor intensifica aceste negocieri. Un lucru este cert: avem nevoie de un guvern în cel mai scurt timp posibil cu atribuţii şi cu puteri de pline. Nu se mai poate continua în forma aceasta, nu se mai poate continua cu toate hotărârile de guvern suspendate în instanţă, nu se poate continua cu proceduri parlamentare extraordinare pentru fiecare lege”.

Întrebat dacă UDMR îl mai susţine pe Siegfried Mureşan ca propunere de premier, Tanczos Barna a spus: ”Este ultima fază a propunerilor de prim-miniştri, unde s-au oprit lucrurile, domnul Grindeanu şi domnul Siegfried Mureşan sunt cele două persoane care, în procedura clasică de propunere de premier, au rămas pe masă, acolo ne-am oprit, dacă lucrurile se reiau de acolo, o să vedem".

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În același timp, în interviul acordat DCNews, Marian Petrache a vorbit despre cine este omul care ar obține voturile PSD pentru funcția de premier. ”Vă dau scris că trei sferturi îl votează” a spus el. Citește aici mai mult: Cine este omul care ar obține voturile PSD pentru funcția de premier? Marian Petrache: „Vă dau scris că trei sferturi îl votează” / video