Prelungirea TVA-ului redus la locuinţe și legea privind criza de pe piaţa carburanţilor, promulgate de președintele Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, marţi, că a semnat decretele de promulgare a legilor privind declararea situaţiei de criză pe piaţa produselor petroliere şi privind prelungirea termenului pentru aplicarea cotei reduse de TVA la achiziţia de locuinţe.

"Am semnat astăzi decretele de promulgare pentru două acte normative importante pentru stabilitatea economică a ţării şi protejarea veniturilor românilor: legea privind declararea situaţiei de criză pe piaţa produselor petroliere şi legea de prelungire a termenului pentru aplicarea cotei reduse de TVA la achiziţia de locuinţe", a scris Nicuşor Dan pe X.

Scumpiri în lanț ale carburanților

Potrivit președintelui Nicușor Dan, tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu şi instabilitatea extremă a pieţei petroliere internaţionale au generat scumpiri accelerate ale carburanţilor, inclusiv în ţara noastră.

"Intervenţia rapidă a statului era necesară din nou pentru că această majorare de preţuri se reflectă în costuri crescute în lanţ pentru cetăţeni şi operatori economici, cu efecte directe asupra puterii de cumpărare, competitivităţii economice şi asupra stabilităţii unor sectoare critice naţionale", a transmis preşedintele.

Președintele Nicușor Dan a adăugat că măsurile de protecţie instituite prin această lege vizează declararea stării de criză pe piaţa petrolieră, reducerea accizei la motorină, plafonarea adaosului comercial, interzicerea temporară a exporturilor de motorină fără avizul prealabil al Ministerului Energiei pentru securizarea prioritară a consumului intern şi introducerea unei contribuţii de solidaritate pentru marile companii petroliere.

"Cea de-a doua lege pe care am promulgat-o astăzi prelungeşte până la 30 septembrie termenul de achiziţie a locuinţelor cu TVA redus, de 9% şi elimină costurile suplimentare pentru cumpărătorii afectaţi de situaţia atacului cibernetic de la Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară", a arătat Nicuşor Dan.

Cumpărătorii cu precontracte semnate până la 31 iulie pot achiziționa locuințele fără TVA majorat până la finalul lui septembrie

Totodată, cei care au făcut precontracte de cumpărare a locuinţelor până la 31 iulie 2025 vor putea să încheie procedura fără TVA majorat până pe finalul lunii septembrie.

"Într-o perioadă complicată politic, este un semn de stabilitate şi maturitate că măsuri echitabile şi necesare pentru români obţin în Parlament voturile necesare. Dincolo de disputele politice, ceea ce contează sunt deciziile care aduc beneficii şi protejează românii", a mai transmis preşedintele.

Cele două proiecte de lege au fost adoptate în sesiunea extraordinară a Parlamentului.