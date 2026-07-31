Manda îl acuză pe Bolojan că atacă justiția: Guvernarea ilegitimă costă România miliarde și credibilitate

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Claudiu Manda, secretarul general al PSD și europarlamentar, lansează un atac virulent la adresa PNL, a premierului Ilie Bolojan și a conducerii liberale, pe fondul disputelor privind suspendarea unor hotărâri ale Guvernului în instanță. Social-democratul acuză Executivul că încearcă să pună presiune asupra justiției și susține că adevărata problemă a României este „guvernarea ilegitimă”, nu controlul de legalitate exercitat de instanțe.

”Pentru PNL, legalitatea contează doar dacă nu încurcă puterea.

Potrivit celor care ne dau lecții despre statul de drept, Guvernul ar trebui să primească un cec în alb doar pentru că invocă „intenții bune”. Actele administrative nu ar mai trebui să respecte legea, iar toată lumea ar trebui să închidă ochii pentru că „România pierde”.

Nu, domnilor.

România nu pierde pentru că există instanțe care aplică legea. România pierde atunci când un Guvern care și-a pierdut legitimitatea alege să emită acte cu încălcarea legii, iar apoi le cere tuturor să închidă ochii în numele unui presupus interes național.

Manda: Nu instanțele pun în pericol România

Domnule Bolojan, domnule Motreanu, ce le transmiteți astăzi românilor?

Că, atunci când instanțele constată probleme de legalitate, soluția este să le intimidăm? Să le discredităm? Să sugerăm că nu ar mai trebui să își facă treaba?

Și, culmea ipocriziei, exact cei care atacă astăzi instanțele pentru că suspendă hotărârile Guvernului sunt aceiași care încearcă să găsească soluții pentru a-l salva pe penalul Fritz.

Așadar, cum este? Când hotărârile instanțelor încurcă Guvernul, de vină este justiția, pentru că „România pierde bani”.

”Adevăratul preț al guvernării ilegitime”

Dar când PNL și USR încearcă să schimbe regulile pentru a-l salva pe Fritz, România nu mai pierde nimic? Atunci nu mai contează credibilitatea statului, jaloanele asumate, respectarea legii sau riscul de a pune în pericol fondurile europene? Sau toate acestea devin negociabile atunci când este vorba despre ai dumneavoastră?

Nu instanțele pun în pericol investițiile. Nu controlul de legalitate blochează România.

Incompetența administrativă, aroganța și convingerea că puterea este deasupra legii sunt cele care costă România bani, proiecte, fonduri europene și credibilitate.

Acesta este adevăratul preț al guvernării ilegitime.

P.S. S-au făcut 87 de zile de când stați la Palatul Victoria din mila lui George Simion. Și, de 87 de zile, România plătește costul acestei guvernări” notează Claudiu Manda, secretar general al PSD și europarlamentar al formațiunii.

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