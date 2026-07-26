Radu Miruță, după ce a treia dronă a fost doborâtă de piloții români: Eforturile din ultimele luni din cadrul MApN dau rezultate

Radu Miruță, ministrul Apărării Naționale și ministrul interimar al Transporturilor și Infrastructurii. Sursa foto: gov.ro

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a anunțat că militarii români au doborât duminică o nouă dronă care a pătruns ilegal în spațiul aerian al României. Este a treia dronă neutralizată în trei zile consecutive.

Potrivit ministrului, aeronava fără pilot a fost detectată de radarele Ministerului Apărării Naționale înainte de a intra în spațiul aerian românesc.

„La ora 10:13, o aeronavă F 16 Fighting Falcon a Forțelor Aeriene Române a doborât o dronă care pătrunsese neautorizat în spațiul aerian al României”, a transmis Radu Miruță într-o postare publicată pe Facebook.

Conform informațiilor prezentate de ministrul interimar al Apărării, drona a intrat în apele teritoriale ale României la ora 10:08. Cinci minute mai târziu, avionul F-16 a neutralizat ținta deasupra Mării Negre, în condiții de siguranță.

Radu Miruță a subliniat că rezultatul reflectă investițiile și pregătirea realizate în ultimele luni în cadrul Ministerului Apărării Naționale.

„Eforturile din ultimele luni din cadrul MApN dau rezultate”, a scris ministrul.

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Patru dintre cele cinci drone doborâte pe teritoriul NATO din Uniunea Europeană au fost neutralizate de România

Ministrul interimar a precizat că, până în prezent, cinci drone au fost doborâte pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene care fac parte din NATO. Dintre acestea, patru au fost neutralizate de piloții militari români.

„Patru din cele cinci drone doborâte până în prezent pe teritoriul țărilor UE din NATO au fost neutralizate de piloți militari români”, a afirmat Radu Miruță.

El a transmis felicitări piloților și echipelor de suport de la sol implicate în misiune și a subliniat că apărarea spațiului aerian se bazează pe capacitatea operațională a forțelor armate.

Radu Miruță: Războiul din Ucraina continuă să genereze riscuri pentru statele din regiune

În mesajul său, ministrul interimar al Apărării a arătat că incidentele repetate cu drone demonstrează că războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei produce efecte și în afara granițelor ucrainene.

„Fiecare astfel de incident confirmă că războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei continuă să genereze riscuri dincolo de granițele Ucrainei”, a transmis Radu Miruță.

Acesta a adăugat că România va continua să își apere ferm suveranitatea și spațiul aerian și a cerut încetarea acestor provocări.