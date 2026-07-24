Pesta micilor rumegătoare: ce nu a făcut România. Georgiana Teodorescu (ECR) îi cere demisia lui Alexandru Bociu, șeful ANSVSA

Europarlamentara Georgiana Teodorescu, membră ECR / Foto: Crișan Andreescu

În contextul pestei micilor rumegătoare, Georgiana Teodorescu, europarlamentar ECR, a vorbit despre situația României, dând dreptate Comisiei Europene, în urma inacțiunii ANSVSA timp de un an și jumătate.

În contextul pestei micilor rumegătoare, Comisia Europeană a luat măsura interzicerii exportului de animale către piața europeană. ”Ce nu s-a spus public este că, încă de la acel moment, Comisia lua în calcul să dispună măsura interzicerii și față de piața țărilor terțe” a spus Georgiana Teodorescu, europarlamentar ECR, la AgroTV. În momentul în care CE a decis să mai aștepte până la a interzice exportul către țările terțe, a atenționat: trebuie să le testați. Până în mai anul acesta, România nu și-a testat animalele. Un an și cinci luni Comisia a așteptat rezultate din partea țării noastre, spune europarlamentara ECR. ”Anul acesta, când s-au făcut testele, s-au găsit cazuri de pestă, motiv pentru care Comisia a reacționat” a explicat Georgiana Teodorescu, atenționând că ”avem și noi partea noastră de vină”, în speță ANSVSA.

În contextul în care medicii veterinari n-au mai fost plătiți să meargă în ferme și să țină evidența, ”România nu mai știe câte oi are și câte nu are”, subliniază Georgiana Teodorescu. Alexandru Bociu, șeful ANSVSA, a mers la Bruxelles în urmă cu o lună și jumătate, împreună cu o delegație, pentru a cere clarificări în ceea ce privește interzicerea exportului către țările terțe. ”Comisia se aștepta ca noi să ne ducem cu o mapă de soluție, cu un plan, cu o strategie. Nu s-a stabilit nicio procedură, nicio strategie pentru a se izola boala, pentru a fi eliminată, de niciun fel” a atenționat Georgiana Teodorescu, care dă dreptate CE în ceea ce privește ANSVSA, despre care spune că dă dovadă de lipsă totală de profesionalism.

”Meci” la ANSVSA

La ședințe, conform sursei citate, au fost acuzați, de către ANSVSA, crescătorii de oi. Mai mult, au apărut informații false, conform cărora dacă ar fi vaccinat oile, ar fi urmat să aibă interdicție, timp de doi ani și jumătate, la mulgere, ceea ce este fals. În aceste momente, sunt țări arabe care importă doar oi vaccinate, ceea ce înseamnă că România nu ar pierde această piață prin vaccinarea oilor. ”Ar fi trebuit să se discute aceste aspecte la faimoasele ședințe ANSVSA” atenționează Georgiana Teodorescu.

”Trebuia domnul Bociu să coboare de la înălțimea funcției domniei sale până la munca onorabilă a crescătorilor de oi și să le explice crescătorilor, cu subiect și predicat, ce se poate, ce nu se poate și care sunt riscurile, ca oamenii să înțeleagă, să nu se sperie și să poată să ia o decizie, să își asume, pentru că până la urmă paguba este a lor” a declarat Georgiana Teodorescu.

Aceasta a avertizat: ”Eu am cerut despăgubiri, domnul Barna a cerut despăgubiri, dar aceste despăgubiri pe care le-ar primi fermierii sunt doar anul acesta și atât, pentru că, din momentul în care țările arabe încheie contracte cu alte țări din afara României ca să-și importe oile de care au nevoie, acelea sunt cu totul alte contracte. Noi ne-am lins pe bot”.

”Îi cer oficial demisia domnului Bociu”

Georgiana Teodorescu consideră că România ar fi trebuit să aibă o strategie clară pentru protejarea sectorului ovin și pentru menținerea piețelor de export.

”Trebuia să avem și o informare corespunzătoare cu oamenii, trebuia să meargă domnul Bociu în teritoriu, să vorbească cu oamenii, să vadă cu ochii lui, să discute cu medicii veterinari, să vadă de ce nu-și fac treaba, de ce le-a tăiat salariile și tot așa. Sunt lucruri care nu s-au făcut de un an și cinci luni. Motiv pentru care consider că ar fi de bun simț ca dl. Bociu să demisioneze. e clar că nu și-a făcut treaba de un an și jumătate, este clar că suntem în această situație din cauza deficiențelor de la ANSVSA și da, îi cer oficial demisia dlui. Bociu” a mai spus Georgiana Teodorescu.

Reclamă politică Deputat european Georgiana Teodorescu, membru al Parlamentului European pentru Grupul ECR

Această declarație politică se referă la activitatea sa în Parlamentul European.

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