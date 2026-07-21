MAE, atenționare de călătorie pentru românii care merg în Grecia

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Miinisterul Afacerilor Externe a emis, marți seară, o atenționare de călătorie pentru Grecia.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Republica Elenă că autorităţile de la Atena au emis o atenţionare cu privire la riscul ridicat de incendii de vegetaţie pentru miercuri, 22 iulie, în regiunile Attica, Grecia Centrală (Beotia, Fthiotida) şi Peloponez (Argolida, Corint).

Risc ridicat de incendii de vegetație în Grecia. Recomandările MAE

„Pe fondul temperaturilor foarte ridicate care urmează să se înregistreze în data de 22.07.2026, Ministerul Protecţiei Civile şi al Crizelor Climatice elen a emis o atenţionare cu privire la riscul ridicat de incendii în regiunile: Attica, Grecia Centrală (Beotia, Fthiotida) şi Peloponez (Argolida, Corint). În acest context, cetăţenii români sunt sfătuiţi să manifeste precauţie şi să urmeze instrucţiunile autorităţilor locale”, menţionează un comunicat transmis de MAE român.

În caz de necesitate, cetăţenilor români li se recomandă apelarea Serviciului de Pompieri, la numărul de telefon 199.

Potrivit sursei citate, informaţii actualizate cu privire la evoluţia incendiilor, inclusiv ghidul de autoprotecţie în caz de incendiu, se regăsesc pe pagina web a Ministerului Protecţiei Civile şi al Crizelor Climatice elen, la link-ul: https://civilprotection.gov.gr/xartis.

Totodată, MAE reaminteşte cetăţenilor români că pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Atena: +30 210 672 8875, +30 210 672 8879 şi cel al Consulatului General al României la Salonic: +30 231 034 0088, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie telefonul de urgenţă al Ambasadei României la Atena: +30 697 899 6222 şi cel al Consulatului General al României la Salonic: +30 690 647 9076.

MAE recomandă consultarea paginilor de Internet www.mae.ro, https://atena.mae.ro şi http://salonic.mae.ro şi reaminteşte faptul că cetăţenii români care se deplasează în străinătate au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte informat” (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mae.alerte&pcampaignid=web_share), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie, potrivit Agerpres.