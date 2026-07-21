Întâlnire discretă între oficiali ruși și foști politicieni germani în Azerbaidjan. Merz spune că nu a fost informat

Întâlnire discretă între oficiali ruși și foști politicieni germani în Azerbaidjan. Foto cu caracter ilustrativ: Freepik

La Baku a avut loc o întâlnire între foști politicieni germani și oficiali ruși apropiați Kremlinului.

Preşedintele Azerbaidjanului, Ilham Aliev, a confirmat marţi că a avut loc la Baku o întâlnire între foşti politicieni germani şi oficiali ruşi apropiaţi Kremlinului, o întâlnire despre care au relatat anterior mai multe mass-media internaţionale, dar faţă de care cancelarul german Friedrich Merz s-a delimitat şi a susţinut inclusiv că nu ar fi ştiut de ea, relatează agenţiile EFE şi dpa.

Vorbind la Berlin la o conferinţă de presă comună cu cancelarul Merz, preşedintele Aliev a spus că, în urma acelor relatări din mass-media, a cerut autorităţilor azere să investigheze informaţiile, care au putut fi astfel confirmate.

Cine au fost participanții la întâlnirea ruso-germană

"Pe 12 iulie, au venit cu zborul Berlin-Baku două persoane cunoscute", a menţionat preşedintele azer, precizând că se referă la Ronald Pofalla, fostul şef de cabinet al cancelarului Angela Merkel, şi la Matthias Platzeck, fost premier al landului Brandenburg şi fost preşedinte al Forumului Germano-Rus, care amândoi au revenit în Germania două zile mai târziu.

Tot pe 12 iulie au sosit în capitala azeră fostul premier rus Viktor Zubkov, în prezent preşedinte al Consiliului de Administraţie al companiei Gazprom, şi şeful Consiliului pentru Drepturile Omului al preşedinţiei ruse, Valeri Fadeiev, aflat pe lista de sancţiuni a UE. Aceştia au revenit la Moscova pe 13 şi, respectiv, 14 iulie.

"Nu am primit nicio informaţie din partea Rusiei sau a Germaniei. Teritoriul nostru a fost folosit fără consimţământul nostru pentru această întâlnire", a mai afirmat preşedintele azer. Totuşi, "dacă această întâlnire poate contribui la încheierea războiului dintre Rusia şi Ucraina, nu putem decât să o salutăm", a adăugat el.

Cancelarul Merz a susţinut că nu ştie "nimic despre o astfel de întâlnire"

Întrebat despre acelaşi subiect, cancelarul german a susţinut că nu ştie "nimic despre o astfel de întâlnire". În continuare, el a repetat criticile conform cărora preşedintele rus Vladimir Putin ar refuza negocierile cu Ucraina.

"Repet ceea ce tot spun de 14 luni. Doar guvernul rus şi preşedintele rus pot pune capăt războiului şi depinde numai de ei să iniţieze discuţii de pace. Atât timp cât nu fac acest lucru, nu există altă posibilitate decât să continuăm să sprijinim Ucraina în lupta sa pentru supravieţuire", a spus Merz. Negocieri ruso-ucrainene au avut loc până în februarie, dar au fost mediate de SUA, în timp ce susţinătorii europeni ai Ucrainei au fost excluşi, Rusia considerându-i parte a conflictului.

Potrivit relatărilor publicaţiei The Times şi postului german ARD despre respectiva întâlnire ruso-germană de la Baku, aceasta ar fi fost o iniţiativă privată a foştilor politicieni germani şi nu a urmat linia guvernului Merz, deşi acesta din urmă, în pofida declaraţiilor oficiale, ar putea fi interesat să menţină deschisă o "uşă din spate" pentru comunicarea cu Moscova, conform Agerpres.

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