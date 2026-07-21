Rubio se va întâlni cu ministrul de Externe al Chinei, pe fondul tensiunilor maritime și al acuzațiilor lui Trump privind alegerile

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Secretarul de stat american Marco Rubio se va întâlni miercuri, la Manila, cu ministrul chinez de Externe, Wang Yi, pe fondul tensiunilor dintre Washington și Beijing.

Secretarul de stat american Marco Rubio se va întâlni cu omologul său chinez Wang Yi miercuri, pe marginea reuniunii ASEAN (Asociaţia Ţărilor din Asia de Sud-Est) de la Manila, a declarat un responsabil al Departamentului de Stat citat de AFP.

Această întâlnire are loc pe fondul condamnărilor americane ale acţiunilor Chinei în Marea Chinei de Sud şi al acuzaţiilor preşedintelui Donald Trump privind ingerinţele Beijingului în alegerile americane.

Cei doi responsabili sunt la Manila pentru o reuniune a miniştrilor de externe din statele ASEAN.

SUA şi aliaţii denunţă atitudinea "periculoasă" a Chinei în Marea Chinei de Sud

Tensiunile din Marea Chinei de Sud riscă să afecteze această reuniune, SUA şi aliaţii lor denunţând atitudinea "periculoasă" a Chinei în această zonă disputată esenţială pentru comerţul mondial, în timp ce Beijingul vorbeşte despre "provocare".

Într-un articol publicat în presa filipineză de marţi, Marco Rubio a vorbit despre angajamentul american "în favoarea libertăţii de navigaţie în Asia de Sud-Est".

Luni, armata filipineză a acuzat Garda de Coastă chineză că a rănit unul dintre marinarii săi în apropiere de o insulă disputată în Marea Chinei de Sud, ultimul episod al unui diferend maritim vechi între cele două ţări vecine.

Războiul din Orientul Mijlociu, care are o intensitate fără precedent după armistiţiul din aprilie, ar urma de asemenea să se afle printre subiectele abordate de Rubio şi omologul său chinez, dar şi acuzaţiile de ingerinţe electorale ale Beijingului.

Trump a acuzat China de piratarea datelor în alegerile americane

Donald Trump a denunţat săptămâna trecută "vulnerabilităţi şocante" în sistemul electoral american, acuzând China de piratarea datelor în alegerile din 2020, informaţie dezminţită categoric de Beijing.

Într-o declaraţie făcută înainte de la plecarea, duminică, de la Washington, spre Filipine, Rubio a refuzat să spună dacă va aborda subiectul direct cu Wang Yi.

"Sunt subiecte delicate. Vom vedea cum se desfăşoară reuniunea. Se va discuta despre lucruri importante, asta este sigur", a adăugat el.

Rubio a mai spus că se aşteaptă ca preşedintele chinez Xi Jinping să efectueze, aşa cum e prevăzut în prezent, o vizită în SUA în septembrie, după cea a lui Donald Trump în China în primăvară.

În pofida diferendelor lor şi a rivalităţii lor strategice, preşedintele american vorbeşte tot timpul despre bunele sale relaţii cu preşedintele Xi Jinping, notează AFP, conform Agerpres.

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