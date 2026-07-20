SUA pregătește o declarație globală împotriva cenzurii online. Reacție acidă de la Bruxelles

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Preşedintele SUA, Donald Trump, vrea să promoveze o "declaraţie globală privind libertatea de exprimare" la următoarea Adunare Generală a ONU.

Europarlamentarii reacţionează şi spun că declaraţia ar fi un atac subtil la adresa reglementărilor UE din domeniul tehnologiei.

Documentul propus de SUA ar denunţa, "legi noi" şi "cadre de reglementare" care ar pune în pericol libertatea de exprimare în "ţări istoric democratice". De altfel, oficiali din Partidul Republican, dar şi cei de la Casa Albă, au atacat repetat regulamentele impuse platformelor online în UE şi au susţinut că acestea echivalează cu cenzura. JD Vance, vicepreşedintele SUA, a declarat în februarie 2025 că cea mai mare ameninţare la adresa Europei o reprezintă propriile sale acţiuni împotriva libertăţii de exprimare, nu Rusia sau China.

Reacţii acide ale europarlamentarilor

"Instinctul automat al administrației Trump de a zugrăvi orice reglementare tehnologică drept o cruciadă pentru libertatea de exprimare este teatru politic – o perdea de fum calculată, menită să abată atenția de la adevărații cenzori: guvernul SUA și aliații săi corporativi”, a declarat europarlamentarul german din grupul Verzilor, Alexandra Geese, când i-au fost prezentate părți din declarație.

Ce vrea SUA prin declaraţia globală

Conform documentului, cei care ar urma să semneze declaraţia propusă de SUA ar urma să se angajeze "să recunoască faptul că pedepsirea discursurilor presupus false, cum ar fi dezinformarea, informarea eronată sau discursul de ură" poate pune în pericol libertatea de exprimare. Singura excepţie s-ar face "în cazul în care acel conţinut incită direct la violenţă".

Sarah Rogers, subsecretar de stat pentru diplomaţie publică, a recunoscut existenţa unui draft al acestui document.

"Am redactat o declarație comună cu scopul de a promova transparența și de a stimula consensul. Declarația este concepută ca o expresie a curtoaziei și a valorilor comune, dar și ca o sursă de ghidare interpretativă pentru companiile americane de tehnologie care respectă legile de peste hotare”, a scris ea pe X.

Rogers a adăugat că declarația nu are scopul de a anula Legea privind serviciile digitale (DSA), legislația emblemă a UE privind platformele.

În plus, prin semnarea acestei declaraţii, ţările participante ar urma "să se angajeze să evite impunerea de obligații furnizorilor de servicii care ar duce la eliminarea excesivă a discursurilor protejate prin presiuni legale sau de reglementare”.

Printre discursurile pe care o astfel de declaraţia ar urma să le protejeze se numără discursul politic şi discursul religios, dar şi discursul despre procesele electorale, discursul ştiinţific, academic şi intelectual, teorii şi opinii privind sănătatea publică, şi "faptele susţinute statistic, biologic sau empiric, chiar şi când faptele sunt contestate de organisme oficiale sau sunt convenabile din punct de vedere politic", conform Politico.