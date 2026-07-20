Iranul poartă un război "total" cu SUA, susţine preşedintele iranian: Principalul câmp de luptă este economia

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Președintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat că Iranul se confruntă cu un „război total”.

Preşedintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat luni că Iranul se confruntă cu un război "total" purtat de SUA şi a avertizat în privinţa consecinţelor pentru economia ţării, relatează AFP.

"Realitatea este că astăzi Republica Islamică Iran se confruntă cu un război total" purtat de SUA, a declarat Pezeshkian, afirmând că iranienii trebuie "să accepte consecinţele naturale ale acestei rezistenţe", potrivit afirmaţiilor relatate de site-ul preşedinţiei.

"Astăzi, principalul câmp de luptă este cel al economiei şi al mijloacelor de subzistenţă ale populaţiei", a declarat preşedintele iranian cu prilejul unei întâlniri la Teheran cu responsabili din justiţie.

Inflaţia în Iran a accelerat puternic din cauza războiului - vârfuri de aproape 90% de creştere în interval de un an

"Dacă presiunea economică va provoca nemulţumire socială (...), imensa susţinere a populaţiei faţă de stat ar risca să fie fragilizată", a avertizat Masoud Pezeshkian.

În iunie, inflaţia în Iran s-a accelerat puternic sub efectul războiului, atingând vârfuri de aproape 90% de creştere în interval de un an. Cifrele pentru luna iulie nu se cunosc pentru moment.

La sfârşitul lui decembrie, o mişcare de protest declanşată iniţial împotriva vieţii scumpe a dus la ample manifestaţii antiguvernamentale care au culminat pe 8 şi 9 ianuarie.

Puterea iraniană a declarat oficial peste 3.000 de morţi, imputând violenţele unor "acte teroriste" orchestrate de SUA şi Israel. ONG-urile cu sediul în străinătate au vorbit despre o reprimare a protestelor care s-a soldat cu mii de morţi, conform Agerpres.

Reacția SUA contra Iranului, după moartea a doi soldaţi americani în Iordania

Mai mult, SUA au lansat duminică o nouă serie de lovituri aeriene contra Iranului, menționând că Washington vrea să "pedepsească" moartea a doi militari americani ucişi în urma unor atacuri iraniene în Iordania.

America a susținut că urmărește să sancționeze și să descurajeze astfel de agresiuni împotriva forțelor sale, notează AFP, dpa şi Reuters.

În noua serie de atacuri, a 8-a noapte consecutivă, SUA au vizat obiective militare, dar şi "forţele Corpului Gardienilor Revoluţiei Islamice care au lansat atacuri contra personalului american din Iordania la 17 iulie", a precizat Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) într-un comunicat.

IRNA a raportat un "atac militar american ostil în apropiere de Hajiabad", în aceeaşi provincie sudică, Hormozgan.

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