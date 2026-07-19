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Inundații și haos în New York înaintea finalei Campionatului Mondial / video

Loredana Iriciuc Autor: Loredana Iriciuc
Data publicării: 19 Iul 2026
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Inundații și haos în New York înaintea finalei Campionatului Mondial video
Inundații și haos în New York înaintea finalei Campionatului Mondial / FOTO: colaj capturi video X

Furtunile care au lovit orașul New York au provocat inundații cu doar câteva ore înaintea finalei Cupei Mondiale.

Atât Spania, cât și Argentina au fost nevoite să își amâne antrenamentele din seara de dinaintea finalei, după ce furtunile cu descărcări electrice au afectat orașul, iar ploile abundente au adus 52,6 milimetri de apă pe parcursul nopții, notează presa străină.

Inundațiile provocate de cantitatea mare de precipitații au lăsat mai multe mașini blocate pe străzile orașului.

Furtunile reprezintă cel mai recent episod dintr-o serie de fenomene meteorologice nefavorabile care au afectat desfășurarea Cupei Mondiale. Naționala Angliei a ajuns cu întârziere la Miami în seara dinaintea meciului pentru medalia de bronz împotriva Franței din cauza unei alte furtuni și a avut partida din optimile de finală împotriva Mexicului amânată cu o oră din același motiv. Mai multe alte meciuri au fost, de asemenea, decalate, inclusiv partida din faza grupelor pierdută de Franța în fața Irakului, unde pauza de la finalul primei reprize a durat aproape două ore.

Îngrijorările legate de sănătate au apărut la New York cu o săptămână înaintea meciului, după ce fumul provenit de la incendiile de vegetație din Canada a fost transportat spre sud și a acoperit orașul. Autoritățile au emis un avertisment privind sănătatea publică și au recomandat evitarea activităților fizice intense în aer liber.

Andrew Giuliani, șeful grupului de lucru al Casei Albe pentru Cupa Mondială, a recunoscut că fumul ar putea afecta desfășurarea finalei dacă nivelul calității aerului ar fi fost prea scăzut în ziua meciului. Totuși, acest scenariu nu pare probabil. Un avantaj al furtunilor de sâmbătă seara este că ploile au contribuit la dispersarea fumului care plana deasupra orașului.

După ce furtunile din noaptea precedentă s-au îndepărtat complet de New York, finala Cupei Mondiale pare pregătită să înceapă conform programului stabilit.

La ora startului partidei sunt așteptate temperaturi de aproximativ 27 de grade Celsius.

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