Visul pasagerilor la clasa economică devine realitate. Schimbări pentru mai mult spațiu și confort în avion

Pasagerii unui avion. Sursa foto: Pexels/rol ilustrativ

Pasagerii clasei economice ar putea avea parte de mai mult spațiu și confort în timpul zborurilor, după apariția unor noi configurații de scaune.

După prezentarea conceptului „Relax Row”, un rând de trei scaune care poate fi transformat într-o canapea pentru odihnă și relaxare în timpul zborului, compania aeriană americană United Airlines a anunțat un nou serviciu pentru pasagerii Economy Plus: un rând special de scaune fără locul din mijloc. În locul acestuia va exista o măsuță comună și mai mult spațiu pentru coate.

Orice pasager care își rezervă un loc la clasa economică speră la un singur lucru: după închiderea ușilor avionului, locul din mijloc de lângă el să rămână liber.

Locul din mijloc, una dintre cele mai mari probleme de confort în avion

Locul din mijloc este de mult timp unul dintre cele mai puțin dorite. Atât pasagerii de la geam și de la culoar, care trebuie să împartă cotiera cu persoana din mijloc, cât și cei care ajung să stea între doi necunoscuți, îl consideră incomod.

Mulți dintre pasageri au experimentat zboruri în care „s-au luptat” pentru câțiva centimetri în plus sau s-au simțit înghesuiți din cauza lipsei de spațiu. Nu este vorba despre lipsa dorinței de socializare, ci despre faptul că un loc liber la mijloc poate face o diferență uriașă, mai ales pe zborurile medii și lungi.

Din fericire, rezolvarea acestei „dileme a locului din mijloc” a devenit o prioritate pentru tot mai multe companii aeriene. Astfel, mai mulți operatori, inclusiv Wizz Air și Air France în Europa, au introdus opțiuni prin care pasagerii pot plăti suplimentar pentru a avea un loc vecin liber sau chiar un întreg rând de scaune doar pentru ei, potrivit euronews.

Noi variante pentru mai mult spațiu la clasa economică

La nivel internațional, United Airlines este una dintre companiile care investesc în soluții pentru a face zborurile mai confortabile pentru pasagerii din toate clasele.

În luna martie, compania a anunțat că, începând din 2027, va introduce conceptul „Relax Row”, care va permite transformarea unui rând de trei scaune din clasa economică, pe anumite aeronave Boeing mai late, într-o canapea pe care pasagerii se pot întinde pentru a dormi sau a se relaxa după decolare.

Săptămâna aceasta, United a prezentat și noua configurație pentru Economy Plus: un rând de scaune în care locul din mijloc este eliminat și înlocuit cu o măsuță comună între pasagerii de la geam și cei de la culoar, oferind în același timp mai mult spațiu pentru brațe.

Deocamdată, această configurație va fi disponibilă doar pe un singur rând din cele 50 de aeronave noi Airbus A321XLR comandate de companie. Totuși, United a precizat că, în viitor, ar putea extinde această opțiune și pe alte modele de avioane. Locurile Economy Plus cu spațiu suplimentar pentru picioare și coate vor fi puse în vânzare mai târziu în acest an, pentru zborurile care vor începe la scurt timp după aceea.

Această inițiativă face parte din tendința tot mai accentuată a companiilor aeriene de a introduce clase și servicii suplimentare, adresate în special pasagerilor dispuși să plătească mai mult pentru confort.

United urmează exemplul unor companii europene precum Lufthansa și Finnair, care oferă deja pasagerilor din clasa business locuri cu scaunul din mijloc liber.

De asemenea, alte companii permit de ani întregi pasagerilor să plătească în plus sau chiar să cumpere un loc suplimentar pentru a avea mai mult spațiu. United afirmă că se așteaptă să fie singura companie aeriană din SUA care va oferi astfel de rânduri speciale.

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