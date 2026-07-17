Pericolul din maşină pe timp de caniculă: Cum te poate îmbolnăvi apa din sticlele expuse la soare

Foto Pexels - persoană care bea apă în mașină

Banala apa plată poate duce la grave probleme de sănătate, dacă se află în recipiente din plastic expuse la soare, mai ales în mașină.

Deși pare inofensivă, apa plată poate deveni o sursă de toxiinfecție alimentară atunci când este păstrată timp îndelungat pe caniculă, la temperaturi ridicate, mai ales în autovehicule.

Ce poate favoriza o sticlă uitată în soare

O sticlă uitată în soare sau lăsată în maşină poate favoriza dezvoltarea microorganismelor periculoase. Astfel, crește riscul apariției problemelor digestive. Cei mai vulnerabili sunt copiii, la care astfel de infecții pot avea forme mai severe.

"Sunt persoane care fac toxiinfecție alimentară și nu știu de unde. Și nu sunt de vină alimentele, ci probabil exact acea sticlă de apănă care e pe podeaua mașinii", a zis Adrian Marinescu, infecţionist Matei Balş.

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"Dacă un copil mic are aceste simptome, vărsături foarte multe și scaune diareice, și nu le pot controla, evident că se va desidrata niște ore. Dacă e un copil mic, dacă e un pacient cardiac sau cu alte boli cronice, poate ajuge destul de ușor ca această infecție digestivă să însemne spitalizarea ei, nu numai. Și complicații sunt pacienţi care ajung și în terapie intensivă", a mai declarat medicul, la Observator Antena 1.

La camera de gardă a Institutului Matei Balș din București sunt înregistrate, zi de zi, peste 30 de cazuri de enterocolite și toxiinfecții alimentare, atât în rândul adulților, cât și al copiilor. Specialiștii trag un semnal de alarmă că numărul îmbolnăvirilor este cu 30-35% mai mare, în comparație cu alte perioade ale anului.

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