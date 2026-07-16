Un cuplu din București este căutat după ce a dispărut în timpul unei excursii pe Transalpina. Poliția cere ajutorul oamenilor

Polițiștii din Hunedoara desfășoară căutări pentru găsirea unui cuplu din București, dispărut după ce a plecat într-o excursie cu cortul pe Transalpina. Familia a cerut ajutorul autorităților după ce nu a mai reușit să ia legătura cu cei doi.

Sesizarea a fost făcută printr-un apel la 112, joi, 16 iulie, în jurul orei 16.40, de tatăl femeii în vârstă de 28 de ani.

Potrivit informațiilor transmise polițiștilor, Anastasescu Mihaela Izabela, în vârstă de 28 de ani, și soțul său, Anastasescu Horațiu Vlad Mihai, de 36 de ani, au plecat marți într-o excursie cu cortul pe Transalpina.

Ultima discuție telefonică dintre cei doi și familie a avut loc pe 15 iulie, în jurul orei 16.00. Atunci, cei doi au spus că urmau să se cazeze la o pensiune din municipiul Hunedoara.

În urma verificărilor efectuate de polițiști, cuplul nu a fost găsit la unitatea de cazare indicată.

Semnalmentele persoanelor căutate

Mihaela Izabela Anastasescu are 1,84 metri înălțime, aproximativ 70 de kilograme, păr blond, ochi albaștri și constituție atletică.

Horațiu Vlad Mihai Anastasescu are 1,95 metri înălțime, aproximativ 95 de kilograme, păr blond, ochi albaștri, constituție atletică, barbă scurtă și tatuaje în zona pieptului și a spatelui.

Poliția cere sprijinul populației

Polițiștii continuă căutările și fac apel la cetățeni să ofere orice informație care ar putea ajuta la găsirea celor doi.

Persoanele care îi au văzut sau dețin informații despre locul în care s-ar putea afla sunt rugate să sune de urgență la 112 sau să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție.