„Romeo și Julieta”, în regia lui Toma Enache, a emoționat publicul la avanpremiera de la Teatrul Național București

Premiera oficială va avea loc pe 14 septembrie 2026, la Sala Mare „Ion Caramitru” București, 12 iulie 2026.

Sala Mare „Ion Caramitru” a Teatrului Național București a fost arhiplină la avanpremiera spectacolului „Romeo și Julieta”, în regia lui Toma Enache, producător Pepino Popescu. Aplauzele îndelungate și reacțiile entuziaste ale publicului au confirmat succesul unei montări care aduce capodopera lui William Shakespeare într-o expresie scenică fidelă spiritului original și, în același timp, profund contemporană.

Realizat independent, spectacolul reunește o distribuție numeroasă, o echipă artistică de excepție, decor, video mapping, aproximativ 50 de costume și un univers muzical original, într-una dintre cele mai ample producții teatrale independente dedicate operei shakespeariene din ultimii ani.

Conceptul regizoral pornește de la convingerea că Shakespeare nu trebuie reinventat pentru a rămâne actual. Timpul devine un personaj simbolic al spectacolului, iar corul, muzica, decorul mobil și proiecțiile video construiesc împreună un univers scenic în care emoția rămâne întotdeauna în centrul poveștii.

Distribuția reunește actori consacrați și tineri interpreți într-un ansamblu remarcabil. Andrei Neagoe realizează un Romeo sensibil și autentic, iar Ioana Brumar și Georgiana Tițoiu dau viață unei Juliete luminoase și emoționante.

Un reper al spectacolului este interpretarea Monicăi Davidescu, care construiește o Doică memorabilă, plină de umor, tandrețe și dramatism. Ovidiu Cuncea compune un Lorenzo profund și echilibrat, iar Marius Rizea, în rolul lui Montekiu, și Teodora Calagiu, în rolul Lady Capulet, actori ai Teatrului Național București, dau consistență conflictului dramatic.

Un rol esențial în ritmul montării îl are Dan Istrate, care impresionează atât prin interpretarea lui Mercuțio, cât și prin conceperea luptelor scenice, realizate împreună cu Francesca Jandasek, momente de mare intensitate integrate organic în construcția spectacolului.

Universul vizual este rezultatul unei colaborări artistice consolidate în timp. Maria Dore semnează decorul, Alina Dincă Pușcașu costumele inspirate din atmosfera Renașterii, iar Silviu Apostol realizează video mapping-ul care transformă scena într-un spațiu viu, în care Verona renaște prin imagine, lumină și simbol.

În această montare, muzica nu însoțește pur și simplu acțiunea, ci devine un adevărat personaj al spectacolului. Ea respiră odată cu personajele, le însoțește destinul și le dezvăluie trăirile cele mai profunde.

Momentul culminant este „Cântecul Julietei”, compus special pentru această producție de Ricky Kej, artist distins cu trei premii GRAMMY și Ambasador Global al ONU, pe versuri din William Shakespeare, pornind de la o temă muzicală originală creată de Iulia Davide. Integrat organic în construcția dramatică, cântecul devine vocea interioară a Julietei. Interpretat chiar de actrița care o întruchipează pe Julieta, momentul transformă gândurile eroinei în muzică, în timp ce Romeo o privește și o ascultă de sub balcon, oferind uneia dintre cele mai cunoscute scene din istoria teatrului o nouă dimensiune emoțională.

Această colaborare artistică dintre România, India și Statele Unite a fost posibilă prin parteneriatul internațional de promovare cu StarsMusicStudio (SUA), reprezentată de Sumathy Ram, care a facilitat întâlnirea dintre regizorul Toma Enache și celebrul compozitor Ricky Kej.

Sumathy Ram, reprezentanta StarsMusicStudio, declară:

„Suntem încântați și onorați să colaborăm la «Cântecul Julietei» împreună cu Ricky Kej, laureat al mai multor premii GRAMMY, și cu unul dintre cei mai importanți regizori români, Toma Enache. Acest proiect demonstrează puterea colaborării artistice internaționale și a muzicii de a uni culturi diferite.”

La rândul său, Ricky Kej transmite:

„A fost o adevărată onoare să compun muzica pentru «Romeo și Julieta» la Teatrul Național București. Partitura îmbină orchestrația clasică și sonoritățile contemporane și a fost construită pornind de la frumoasa temă originală compusă de Iulia Davide, pe care am avut privilegiul să o dezvolt.

Colaborarea cu regizorul Toma Enache a fost o experiență inspiratoare – viziunea sa a oferit muzicii spațiul necesar pentru a respira și a emoționa. Sunt profund recunoscător lui Sumathy Ram și StarsMusicStudio pentru această colaborare. Faptul că reprezentația din 11 iulie s-a jucat cu sala plină este copleșitor și aștept cu nerăbdare premiera oficială din 14 septembrie și turneul spectacolului în România.”

Primele reacții după avanpremieră confirmă impactul artistic al spectacolului. Marilena Rotaru a apreciat montarea drept „o montare clasică a iubirii tinerilor din Verona, cu mijloace moderne, care plasează povestea lui Shakespeare în eternitate.”

Daniela Zeca Buzura a descris-o ca fiind „un spectacol debordant, modern, multiart, cu Verona de la 1594 în proiecții video și cu o trupă grozavă.” Ion Nedelcu, unul dintre cei mai apreciați scenografi români, a remarcat „o montare de excepție, realizată de un artist cu un potențial creator uriaș, un proiect robust, viguros, de o plastică deosebită, un spectacol care face față oricăror exigențe naționale și internaționale.”

Irina Popa a sintetizat emoția serii:

„Dincolo de decoruri, costume și tehnologia spectaculoasă, ceea ce rămâne după «Romeo și Julieta» este emoția.”

Prima cronică publicată după avanpremieră, în DC News, descrie spectacolul drept „pariul câștigat de Toma Enache” și remarcă fuziunea dintre teatru și film, forța imaginii scenice și actualitatea mesajului shakespearian.

Regizorul Toma Enache declară:

„Această montare s-a născut din convingerea că Shakespeare nu are nevoie să fie adus în prezent, pentru că nu a plecat niciodată din el. Am încercat să construim un spectacol în care actorul să fie în centrul emoției, iar toate celelalte mijloace – muzica, imaginea, decorul, costumele și tehnologia – să slujească povestea. Și, așa cum spune corul spre finalul spectacolului: «Nu vă sfiiți să povestiți tot ce ați văzut aici.» Dacă cei care au fost alături de noi la avanpremieră vor face acest lucru, înseamnă că povestea lui Romeo și Julieta continuă dincolo de scenă.”

Premiera oficială a spectacolului „Romeo și Julieta” va avea loc în 14 septembrie 2026, la Sala Mare „Ion Caramitru” a Teatrului Național București, urmând apoi un amplu turneu național.

ECHIPA DE CREAȚIE

William Shakespeare

Versiune scenică (după traducerea lui Șt. O. Iosif) și regia: Toma Enache

Producător: Pepino Popescu

Decor: Maria Dore

Costume: Alina Dincă Pușcașu

Video Mapping: Silviu Apostol

Mișcare scenică: Francesca Jandasek

Lupte scenice: Dan Istrate

„Cântecul Julietei” – compozitor: Ricky Kej (3× GRAMMY Award Winner), după o temă muzicală originală de Iulia Davide, pe versuri din William Shakespeare

Ilustrație muzicală: Toma Enache

Partener pentru promovare internațională: StarsMusicStudio (USA), reprezentată de Sumathy Ram