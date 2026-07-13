Sondaj IRSOP: Românii se așteaptă la noi scumpiri și la un nivel de trai mai scăzut. Inflația și piața muncii pun presiune pe populație

Bani și un portofel. Sursa foto: Agerpres

Românii se așteaptă la noi scumpiri, un trai mai greu și au mai puțină siguranță pe piața muncii, arată cel mai recent sondaj IRSOP.

Românii devin din ce în ce mai pesimiști în privința economiei și a propriului viitor financiar, se arată în cel mai recent Sondaj Economic Lunar IRSOP realizat în iunie 2026.

Cercetarea sugerează că majoritatea românilor se așteaptă la creșterea prețurilor, deprecierea leului și scăderea nivelului de trai, în timp ce intențiile de consum și investiții continuă să se reducă.

O economie sănătoasă cu oameni fericiţi depinde de ceea ce economiştii numesc „pătratul magic” al macroeconomiei, adică o combinaţie de patru factori care interacţionează şi se susţin reciproc: stabilitatea preţurilor, creşterea economică neîntreruptă, nivel ridicat de ocupare a forţei de muncă, şi echilibrul comercial extern. Opinia populaţiei sugerează că suntem foarte departe de „pătratul magic”, iar starea de spirit continuă să se deterioreze de la o lună la alta, se arată în concluziile studiului.

Românii, îngroziți de prețurile care cresc continuu

„Oamenii sunt îngroziţi de preţuri”, scriu sociologii.

Aşteptările inflaţionare au crescut în iunie la 83% faţă de 78% în mai, ceea ce înseamnă că oamenii nu se aşteaptă ca preţurile să scadă prea curând. „Perspectiva degradării preţurilor accentuează aversiunea la pierdere şi sentimentul de limitare a vieţii personale”, mai apreciază aceștia.

Economia țării - perspective sumbre

„Oamenii sunt tot mai sceptici”, se arată în concluziile sondajului. Procentul românilor care se așteaptă ca situația lor financiară să se înrăutățească în următoarele 12 luni a crescut de la 54% în mai la 61% în iunie. Totodată, și pe termen lung, pesimismul s-a accentuat: 57% cred că peste cinci ani nivelul lor de trai va fi mai scăzut, comparativ cu 52% în luna precedentă.

Piața muncii, privită cu tot mai multă îngrijorare

Teama de disponibilizare a rămas constantă la circa un sfert din masa angajaţilor. Majoritatea celor cu jobul în pericol (81%) sunt pesimişti în legătură cu găsirea unui job în caz că devin şomeri. Semnificativ este şi faptul că în populaţia totală, percepţia că locurile de muncă se răresc a crescut de la 66% în mai la 70% în iunie. Acest aspect arată că oamenii sesizează sau anticipează creşterea şomajului.

Consumul scade considerabil

Consumul continuă să scadă, se mai arată în cercetare. Iar acest aspect se poate observa în numeroase direcții: tot mai puțini oameni își achiziționează o mașină, o locuință sau investesc în afaceri.

„În ultimele cinci luni, între 55 şi 60% din gospodării au redus cumpărăturile pentru consumul curent. Datele sunt confirmate de raportul INS care arată o scădere a vânzărilor cu amănuntul de 5,5% în primele 5 luni din 2026. Faţă de luna mai, în iunie se mai poate observa o scădere a intenţiei de a cumpăra un autovehicul, reducerea investiţiilor în firma proprie, scăderea intenţiei de a deschide o afacere sau de a cumpăra o locuinţă”, se arată în sondaj.

Așteptări negative privind cursul leului

După patru luni de aşteptări relativ stabile, în luna iunie, procentul celor care cred că în următoarele 12 luni leul va pierde din valoare a crescut brusc la 70% faţă de 60% în mai, sugerează studiul.

Totodată, procentul celor care cred că dobânzile vor fi mai mari a crescut de la 69% la 74%.

„E posibil ca, în contextul inflaţiei, oamenii să se aştepte, poate, la o politică monetară mai restrictivă, în pofida creşterii economice slabe”, scriu sociologii.

Sondajul a fost realizat în perioada 25-30 iunie 2026, pe un eșantion reprezentativ de 500 de adulți din România, selectați aleatoriu, având o marjă de eroare de ±4,4%.

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