Iranul sfidează SUA, la scurt timp după reluarea atacurilor între cele două țări

Iranul pe harta lumii. Foto: Unsplash

Iranul avertizează SUA că "epoca acordurilor unilaterale a luat sfârşit", într-un gest de sfidare fără precedent, la scurt timp după intensificarea atacurilor între cele două țări.

Preşedintele parlamentului şi negociatorul-şef al Iranului, Mohamad Bagher Ghalibaf, a avertizat duminică SUA- după intensificarea atacurilor reciproce dintre cele două ţări în cursul nopţii trecute - că "epoca acordurilor unilaterale a luat sfârşit", relatează EFE și Agerpres.

"Epoca acordurilor unilaterale a luat sfârşit. V-am spus: respectaţi-vă cuvântul sau veţi plăti preţul! Realitatea bate la uşă", a scris Ghalibaf într-o postare pe X, însoţită de o imagine cu textul unui punct din memorandumul de înţelegere semnat între Washington şi Teheran pe 17 iunie, care se referă la redeschiderea Strâmtorii Ormuz, cu fraza "Republica Islamică Iran va lua măsurile necesare" subliniată.

Cele două ţări au semnat un acord pentru a pune capăt războiului, a debloca Strâmtoarea Ormuz şi a iniţia negocieri privind programul nuclear iranian, însă preşedintele american Donald Trump a sugerat între timp că acordul ar putea să-şi fi pierdut valabilitatea după atacurile Iranului asupra unor nave civile care încercau să traverseze Strâmtoarea Ormuz. Ca ripostă, armata SUA a bombardat poziţii iraniene, iar forţele Republicii Islamice au răspuns prin lovituri asupra facilităţilor americane din ţările din Golf.

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SUA au reluat atacurile asupra Iranului

Statele Unite au lansat sâmbătă (ora Washingtonului, duminică în Iran) o nouă rundă de atacuri împotriva Iranului, pe care au declarat-o deja încheiată, după ce, potrivit Comandamentului Central al SUA (Centcom), Iranul a bombardat o navă sub pavilion cipriot care tranzita Strâmtoarea Ormuz, unul dintre principalele puncte fierbinţi ale conflictului.

Comandamentul militar a afirmat într-un comunicat că forţele americane au atacat aproximativ 140 de ţinte militare iraniene - printre care instalaţii de rachete şi drone, capacităţi navale, depozite de muniţii, reţele de comunicaţii şi posturi de supraveghere de coastă - cu muniţie de precizie lansată din avioane de luptă, drone şi nave de război.

În zorii zilei, în Iran, presa a relatat despre mai multe explozii în provincia Bushehr, unde se află o centrală nucleară, precum şi în diverse localităţi situate în apropierea Strâmtorii Ormuz, fără ca până în prezent să fi fost făcute publice eventuale pagube sau victime.

Teheranul, la rândul său, a ripostat lansând rachete şi drone împotriva mai multor ţări din Orientul Mijlociu care găzduiesc baze americane, precum Iordania, Kuweit, Qatar şi Bahrain.

Gardienii Revoluţiei au declarat într-un comunicat că au lansat aceste ofensive ca răspuns la un "atac aerian" al SUA "împotriva mai multor baze de coastă şi antene de telecomunicaţii de pe coasta de sud" a Iranului.