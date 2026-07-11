Ordinul primit de Pentagon de la Trump. Ce trebuie să facă dacă președintele american e asasinat

Donald Trump, președintele SUA. Sursa foto: Agerpres

Preşedintele american Donald Trump pare că se gândește serios la posibilitatea de a fi asasinat. Pentagonul a fost instruit în legătură cu ce trebuie să facă într-o astfel de situație.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri că a ordonat Pentagonului să bombardeze Iranul la niveluri nemaivăzute vreodată, în cazul în care el va fi asasinat în urma unui complot al Republicii Islamice, relatează Agerpres EFE.

"Eu sunt de mult timp pe lista lor. Cu asta ne confruntăm. Am lăsat instrucţiuni: dacă se întâmplă ceva, efectiv să-i bombardeze la niveluri cum nu s-a mai văzut niciodată înainte", a spus Trump într-un interviu acordat publicaţiei New York Post.

Trump spune că Israelul nu l-a avertizat în legătură cu un posibil complot iranian pentru asasinarea sa

Donald Trump a răspuns astfel unor relatări din presă conform cărora Israelul ar fi avertizat SUA că Iranul ar pune la cale un plan pentru a-l asasina. Totuşi, Trump a susţinut că nu a existat niciun astfel de avertisment din partea Israelului, dar a insistat că este conştient de faptul că este o ţintă a Iranului, ţară a cărei conducere politică şi militară a fost decimată în bombardamentele americano-israeliene lansate la sfârşitul lunii februarie.

"Nu, nu. Israelul nu a spus nimic. Nu, nu", a răspuns Trump când a fost întrebat despre acel avertisment. Dar "am fost numărul unu mult timp, şi asta-i viaţa", a completat el, referindu-se la posibilitatea ca Iranul să încerce să-l ucidă, mai ales după ce săptămâna aceasta au fost reluate ostilităţile.

Trump a susținut că riscul pentru el este mai mare decât "pentru cei care luptă cu taurii în arenă"

Reamintim că Donald Trump a vorbit despre viața periculoasă pe care o are și atunci când se afla la summit-ul de la Ankara.

"Viața unui președinte este foarte periculoasă. E mai mic riscul pentru cei care luptă cu taurii în arenă sau pentru cei care conduc mașini de curse. Ești un reporter excelent, poate că trebuia să mă întrebi asta acum câțiva ani, poate nu mai candidam la funcția de președinte. E o profesie periculoasă. Sunt pe primul loc pe lista celor pe care iranienii vor să îl ucidă. Nu îmi pasă, pentru că îmi fac treaba și sper că o fac mai bine decât au făcut-o alții vreodată pentru că avem o țară care este super mișto. Am vorbit despre pericolele de securitate pentru că au apărut zilele astea tot felul de liste și s-a dovedit că sunt pe primul loc. Sunt pe primul loc pe lista celor care ar urma să fie uciși", a declarat atunci Donald Trump. Vezi mai mult AICI.





