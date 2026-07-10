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DCNews Stiri Haos pe străzile din Londra, după ce Franța a eliminat Maroc la Cupa Mondială / video

Haos pe străzile din Londra, după ce Franța a eliminat Maroc la Cupa Mondială / video

Ioan-Radu Gava Autor: Ioan-Radu Gava
Data publicării: 10 Iul 2026
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strada londra noaptea
Foto: Unsplash

Haosul s-a instalat pe străzile Londrei după ce Franța a eliminat Marocul în Cupa Mondială din America de Nord. Fanii fotbalului au inundat străzile din vestul Londrei, la câteva momente după ce Franța și-a asigurat un loc în semifinale.

Ofițerii de poliție au invadat zona de pe Edgware Road, în timp ce o mulțime furioasă a ieșit în stradă după înfrângerea Marocului în meciul de aseară. Un ofițer de poliție din Met a fost, de asemenea, rănit încercând să alunge o mulțime de oameni, scrie First Post.

De asemenea, ofițeri de poliție au mărșăluit pe stradă în spatele scuturilor, formând bariere defensive de o parte și de alta a ofițerului căzut.

Franța s-a calificat ușor în semifinalele Cupei Mondiale după ce a învins Marocul cu 2-0 joi.

Franța va juca a treia sa semifinală consecutivă, după ce a cucerit trofeul în 2018 și a jucat finala în 2022.

Les Bleus au câștigat prin golurile marcate de Kylian Mbappe (60) și Ousmane Dembele (66), ratând și un penalty, prin Mbappe.

Echipa antrenată de Didier Deschamps a controlat jocul încă din primele minute și Mbappe a șutat de la circa 20 de metri (4), însă Bounou în corner. La faza care a urmat, Bounou s-a remarcat la lovitura de cap a lui Upamecano din 5 m.

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