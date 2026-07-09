Planul Roșu, activat în județul Călărași: un autocar plin cu copii a intrat în coliziune cu un TIR încărcat cu radiatoare - FOTO

Foto: ISU Călărași

Un accident grav s-a produs în județul Călărași. Un autocar plin cu copii a intrat în coliziune cu un TIR.

Un accident grav s-a produs în județul Călărași. Un autocar plin cu copii a intrat în coliziune cu un TIR, iar din cauza numărului mare de persoane implicate, autoritățile au decis activarea Planului Roșu de Intervenție. Accidentul s-a produs în apropierea localității Drajna Nouă din județul Călărași, iar traficul în zonă este blocat.

"Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul rutier este oprit pe sensul de mers spre Slobozia al DN 21 Drajna Nouă – Slobozia, în apropierea localității Drajna Nouă, județul Călărași, după ce a avut loc o coliziune între un ansamblu rutier și un autocar, pe pasajul care face legătura între Autostrada 2 și DN 21. În urma accidentului, 5 pasageri minori necesită îngrijiri medicale. Se estimează reluarea circulației rutiere după ora 16:30", transmit reprezentanții IGPR.

ISU Călărași: Au rezultat 12 victime. Pentru una dintre ele a fost solicitat elicopterul SMURD

Potrivit ISU Cășărași, la fața locului au fost mobilizate șapte resurse medicale din cadrul ISU și Serviciului de Ambulanță Județean, precum și două autospeciale de descarcerare și două autospeciale pentru muncă operativă. Potrivit primelor informații, în autocar se aflau aproximativ 60 de persoane, între care și mai mulți copii.

"În urmă cu puțin timp, s-a produs un accident rutier în zona Drajna, o coliziune între un autocar cu 60 de persoane și un autocamion încărcat cu radiatoare. Au rezultat 12 victime, conștiente, care prezintă vătămări uşoare. A fost activat Planul Roșu de intervenție la ora 14:56.

La locul evenimentului rutier intervin șapte resurse medicale ale ISU și SAJ (plus două autospeciale cu modul de descarcerare și două autospeciale pentru muncă operativă). Poliția este la fața locului pentru fluidizarea circulației. Circulația pe sensul de mers Drajna-Slobozia blocat. A fost solicitat elicopter pentru una dintre victime", transmite ISU Călărași.

Cauza producerii accidentului va fi stabilită în urma cercetărilor efectuate de polițiștii aflați la fața locului.