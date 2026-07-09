Rareș Bogdan îl acuză de ipocrizie pe Ilie Bolojan. De când se puteau îndeplini, de fapt, jaloanele din PNRR

Rareș Bogdan, europarlamentar PNL. Sursa foto: Agerpres

Europarlamentarul Rareș Bogdan atrage atenția asupra acțiunilor premierului interimar Ilie Bolojan.

Potrivit lui Rareș Bogdan, urgentarea îndeplinirii jaloanelor PNRR pe ultima sută de metri este de o „ipocrizie criminală“, având în vedere că încă din urmă cu un an se puteau face reformele care să garanteze absorbția fondurilor.

„Ce se întâmplă cu legea salarizării, care riscă să paralizeze educație, sănătate, administrație, din cauza unor leneși deveniți guvernanți, este de o ipocrizie criminală. Premierul și ministrul Pâslaru invocă urgența pe ultima sută de metri a interimatului. Urgență artificială, auto-provocată.

Aveau pe masă jaloanele PNRR și asistența Băncii Mondiale din prima zi de mandat. Adică iunie 2025!! Să pretinzi că salvezi fondurile europene in extremis înseamnă să ascunzi lipsa de asumare politică din lunile când nu exista presiunea celor pe care-i afectezi. De la instalarea guvernului Bolojan și până la intrarea în criza politică, executivul a avut o perioadă de grație ca o lună de miere, avea majoritate parlamentară funcțională, ideale pentru reforme.

Ca și când legea unică de salarizare ar fi apărut din neant! Nu! Era un jalon PNRR foarte cunoscut, cu termene fixe, Ministerul Muncii avea în sertar simulări, rapoarte de audit pe inechități, asistența Băncii Mondiale... Cum să deschizi dialogul social abia după ce ai devenit interimar? Ce parșivenie... Au avut în sertar toate datele, toate cifrele, dar le-au ascuns de teama sindicatelor, alegând să joace cartea salvatorilor de ultim moment în fața riscului de a pierde banii din PNRR. Calcul electoral pur!“, a explicat Rareș Bogdan.

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Europarlamentarul Rareș Bogdan: Când pe politicieni îi va preocupa și țara și oamenii ei, nu doar stomacul lor și al familiei, vom avea și viitor

Fatpul că va fi convocată o sesiune extraordinară a Parlamentului astfel încât legile să fie votate, deși erau chestiuni cunoscute de Executiv, denotă un „mod iresponsabil de a guverna“, potrivit lui Rareș Bogdan.

„Sesiune extraordinară pentru 6 legi restante, printre care și a salarizării, adică o miză totală de 4,5 mld. euro sub formă de granturi. Legile astea valorează între 700 și 970 de mtia la centimă care este miza din prima zi de mandat. Să ții blocate reforme când ai toate simulările, variantele, să leilioane de euro. Guvernul ș împingi în parlament pe ultima sută de metri nu e management de criză, ci un mod iresponsabil de a guverna.

Când pe politicieni îi va preocupa și țara și oamenii ei, nu doar stomacul lor și al familiei, vom avea și viitor. Deocamdată doar suntem“, conchide Rareș Bogdan.