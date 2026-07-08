Preţul petrolului Brent a crescut din nou, după anunțul lui Trump privind Iranul

Prețul petrolului este direct influențat de Conflictul din Orientul Mijlociu. Foto: Freepik

Preţul petrolului Brent a crescut cu 6%, după ce președintele american Donald Trump a anunţat încheierea armistiţiului cu Iranul.

Preţul barilului de petrol Brent cu furnizare în septembrie a crescut cu peste 6%, depăşind 78,5 dolari, după ce preşedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a anunţat că pune capăt armistiţiului cu Iran şi a precizat că nu mai vrea să negocieze, relatează agenţiile EFE și Agerpres.

Astfel, la ora 9:00 GMT, preţul barilului de ţiţei Brent, de referinţă în Europa, a urcat cu 6,01%, fiind cotat la 78,58 euro. În acelaşi timp, preţul ţiţeiului west texas intermediate (WTI), de referinţă în SUA, a consemnat, la rândul său, un avans de 6%, până la 74,82 dolari.

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Şi preţul gazelor naturale s-a majorat, cu 5,33%, un megawatt/oră fiind cotat la 49,06 euro.

Trump a lansat insulte grave la adresa liderilor iranieni, pe care i-a numit "gunoaie" şi "oameni bolnavi", scrie EFE.

Înainte de declaraţia lui Trump de la summit-ul NATO, ce se desfăşoară la Ankara (Turcia), prin care acesta anunţa că rupe armistiţiul cu Iranul, liderii de la Teheran afirmaseră că atacurile americane asupra teritoriului iranian, revocarea autorizaţiei de vânzare a petrolului şi "violarea acordurilor" privind Strâmtoarea Ormuz au lăsat fără efect părţi cheie, fundamentale, ale memorandumului semnat între Teheran şi Washington pentru a pune capăt războiului declanşat în 28 februarie.