Două nave lovite de Iran în apropierea Strâmtorii Ormuz. Un metanier riscă să explodeze

Nave trecând prin Strâmtoarea Ormuz. Sursa foto: Agerpres/ rol ilustrativ

Două nave comerciale au fost lovite în apropierea Strâmtorii Ormuz, iar una dintre ele, un metanier qatarez, riscă să explodeze după un incendiu izbucnit la bord.

O navă qatareză transportatoare de gaze naturale lichefiate (GNL) riscă să explodeze, iar un petrolier sub pavilion saudit a fost avariat în apropierea Strâmtorii Ormuz în urma unor noi atacuri cu rachete efectuate de Iran asupra navelor comerciale, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Metanierul Al Rekayyat, încărcat cu GNL, a emis un semnal SOS după ce a fost lovit la babord şi riscă să explodeze din cauza unui incendiu declanşat în sala motoarelor, dar echipajul a fost evacuat în siguranţă, potrivit unor surse din transportul maritim.

Primul atac de acest fel asupra vaselor qatareze

Este prima dată când o navă transportoare de GNL aparţinând statului Qatar, mediator în negocierile dintre Washington şi Teheran, este lovită de la începutul războiului declanşat de SUA şi Israel împotriva Iranului la sfârşitul lunii februarie.

Ministerul de Externe qatarez a denunţat un atac inacceptabil asupra securităţii navigaţiei şi a aprovizionării cu energie la nivel global. Descriind incidentul drept o încălcare clară a dreptului internaţional, ministerul qatarez a îndemnat Iranul să înceteze imediat acţiunile care ameninţă securitatea regională şi navigaţia comercială şi a avertizat Teheranul că îi revine întreaga responsabilitate legală pentru acest atac şi pentru orice daune sau consecinţe rezultate.

O altă navă saudită avariată

De asemenea, un petrolier sub pavilion saudit, ce pare a fi supertankerul Wedyan, a fost avariat în largul coastei Omanului, au declarat surse din domeniul securităţii maritime.

Într-un al treilea incident, un alt metanier, sub pavilion liberian, primit din partea forţelor iraniene ordin să îşi schimbe cursul şi să navigheze mai aproape de coasta Iranului, după ce a încercat marţi să tranziteze strâmtoarea prin apele Omanului, a declarat tot o sursă de securitate maritimă.

Ruta navigabilă folosită de obicei înaintea războiului este în continuare impracticabilă din cauza minelor instalate acolo de Iran.

Odată cu redeschiderea Strâmtorii Ormuz după memorandumul semnat luna trecută între SUA şi Iran pentru încetarea ostilităţilor, Teheranul le-a indicat navelor care traversează strâmtoarea să folosească un coridor anume în apropierea coastelor sale şi a condiţionat trecerea liberă a navelor de solicitarea unei autorizaţii pentru fiecare în parte.

Iranul nu este la primul atac asupra navelor din Ormuz

Iranul a atacat de atunci mai multe nave care, potrivit Teheranului, tranzitau Strâmtoarea Ormuz fără autorizaţia sa. Statele Unite au răspuns cu atacuri aeriene asupra unor ţinte militare de pe coasta de sud a Iranului, care a ripostat cu atacuri asupra bazelor americane din Kuweit şi Bahrain.

Corpul Gardienilor Revoluţiei (IRGC) a îndemnat insistent navele care tranzitează Strâmtoarea Ormuz să folosească numai coridorul stabilit de Iran şi a avertizat că nerespectarea acestui consemn ar putea avea consecinţe „ireparabile”.

Iranul susţine că respectivul coridor, care trece pe la sud de insula iraniană Larak, este ruta cea mai potrivită pentru navigaţie datorită adâncimii apelor sale, lăţimii căii navigabile şi lipsei minelor.