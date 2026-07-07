Din toamnă, se ridică maşinile parcate ilegal în Bucureşti. Taxe de la 1000 lei în sus pentru recuperare

Imagine cu mașini. Fotografie de la Torsten Dettlaff, pexels

Consiliul General al Municipiului Bucureşti a votat noul regulament care priveşte ridicarea maşinilor parcate neregulamentar în Capitală. Pentru recuperarea lor, şoferii vor trebui să plătească cel puţin 1000 de lei.

"ATENŢIE, DIN TOAMNĂ SE VOR RIDICA MAŞINILE PARCATE NEREGULAMENTAR.

În ședința CGMB de săptămâna trecută am votat două hotărâri care pun ordine într-un domeniu lăsat în haos ani de zile: ridicarea mașinilor parcate neregulamentar.

Ce se schimbă:

1. Un regulament unic, valabil în tot Bucureștiul. Din 2019 nu existau reguli unitare: unele sectoare aveau regulamente proprii, altele pur și simplu nu ridicau deloc.

2. Împărțire clară a competențelor. Primăria Capitalei se ocupă de zona centrală, inelul delimitat de Iancu de Hunedoara, Ștefan cel Mare, Mihai Bravu, splaiul Unirii, Șincai, Șerban Vodă, Viilor, Tudor Vladimirescu, Panduri, Geniului, Grozăvești, pasajul Basarab și Titulescu. În afara acestei zone intervin primăriile de sector, fiecare pe raza proprie. Harta e în imagine.

3. Dispecerat unic la Poliția Locală București, funcțional 24/7. Toate sesizările intră acolo și nu mai pot exista intervenții paralele pe același vehicul.

4. Pentru zona centrală, serviciul va fi prestat de Compania Municipală Parking București, prin contract de delegare pe 5 ani", a transmis consilierul general Dragoş Radu pe Facebook.

Tarife de la 1000 lei pentru recuperarea maşinii

"Reguli care te protejează ca șofer:

mașina nu se ridică dacă în ea sunt vizibile persoane sau animale

fiecare intervenție se documentează foto și video și intră într-un registru electronic

dacă ajungi la mașină înainte de plecarea platformei, plătești doar ridicarea, 400 de lei

eliberarea funcționează 24/7, cu maximum 30 de minute la ghișeu.

Tarife: 1.000 de lei pentru o operațiune completă în primele 24 de ore (400 ridicare, 300 transport, 300 depozitare și eliberare), apoi 150 de lei pe zi de depozitare.

Regulamentul intră în vigoare la 60 de zile de la publicarea hotărârii", a mai transmis consilierul general.

De ce nu sunt mai multe locuri de parcare în Bucureşti

"ȘI O ÎNTREBARE CU UN RĂSPUNS HALUCINANT

Tot în ședință am întrebat ce se întâmplă cu marcarea locurilor de parcare cu plată: Compania Municipală Parking are avize pentru 74.000 de locuri de trasat cu linii albastre, dar a marcat doar 45.000.

Răspunsul primit: compania nu le marchează pe toate pentru că indicatorul ei principal de performanță este creșterea profitului. Dacă le-ar marca acum pe toate, anul viitor nu ar mai avea cum să demonstreze creștere.

Cu alte cuvinte, zeci de mii de locuri stau nemarcate, iar bucureștenii parchează în haos, ca să arate bine graficul unei companii municipale. Compania există ca să organizeze parcarea în București, nu ca să își optimizeze propriile cifre", a completat acesta.