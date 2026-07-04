Un mesaj din România, transmis din spațiu pentru milioane de oameni. Ce legătură are cu 4 iulie - Sura: Roinspace

Satelitul românesc EMISAR transmite din spațiu un mesaj special cu ocazia Zilei Independenței Statelor Unite ale Americii, marcând 250 de ani de la proclamarea independenței.

Cu ocazia Zilei Independenței Statelor Unite ale Americii, satelitul de comunicații EMISAR, dezvoltat de un consorțiu românesc prin colaborarea dintre sectorul privat, instituțiile statului și mediul universitar, transmite astăzi din spațiu, împreună cu ANCOM, un mesaj de felicitare care va putea fi recepționat de milioane de radioamatori din întreaga lume.

“Happy 250th, America! All the best for the next millennium quarter! Greetings from Romania!”

„La mulți ani 250, America! Toate cele bune pentru următorul sfert de mileniu! Salutări din România!”

Mesajul este transmis pe frecvența de 401,331 MHz de echipa satelitului EMISAR și ANCOM și se adresează atât partenerilor americani din sectorul guvernamental și privat, cât și cetățenilor americani care marchează astăzi 250 de ani de la proclamarea Independenței Statelor Unite ale Americii.

Prin intermediul semnalului transmis din spațiu, România transmite un mesaj de solidaritate și prietenie față de poporul american, celebrând valorile comune ale libertății, democrației și inovației. Inițiativa evidențiază, totodată, capacitatea tehnologică a României și ambiția țării de a se implica activ în explorarea și utilizarea pașnică a spațiului cosmic, precum și dorința de a consolida cooperarea cu Statele Unite ale Americii, inclusiv prin proiecte derulate la sute de kilometri deasupra Pământului.

Mesaj de prietenie și solidaritate transmis din spațiu

EMISAR este un proiect românesc finanțat printr-un program național de cercetare. Satelitul a fost lansat în spațiu din Statele Unite ale Americii, cu ajutorul companiei SpaceX, la 30 martie 2026, și a fost conceput pentru testarea unui serviciu de tip Store-and-Forward, destinat transmiterii mesajelor digitale între stații aflate la sol.

Satelitul a fost dezvoltat de Romanian InSpace Engineering, în cadrul unui consorțiu coordonat de Institutul de Științe Spațiale, la care participă și RARTEL și Universitatea Maritimă din Constanța.

EMISAR, proiectul românesc lansat în spațiu cu ajutorul SpaceX

În cursul anului trecut, la inițiativa Institutului de Științe Spațiale, ANCOM a transmis solicitările necesare pentru rețeaua spațială non-geostaționară EMISAR. În acest context, au fost demarate procedurile de coordonare prin publicarea informațiilor preliminare de tip Advance Publication Information (API), etapă necesară pentru continuarea procesului de coordonare la nivel internațional.

ANCOM a avut rolul de a asigura respectarea cadrului internațional privind administrarea spectrului de frecvențe radio utilizat de rețeaua spațială non-geostaționară EMISAR. Demersurile au urmărit prevenirea interferențelor prejudiciabile și utilizarea rațională, echitabilă și eficientă a resurselor de spectru radio, în conformitate cu reglementările internaționale în vigoare.