Summitul NATO transformă Ankara. Panouri uriașe ascund cartierele sărace, iar locuitorii acuză că orașul a devenit „o închisoare în aer liber” / FOTO ILUSTRATIV: magnific.com @pabloandrescarvajal

Ankara trece printr-o transformare fără precedent înaintea summitului NATO, care începe marți și va reuni cei 32 de șefi de stat și de guvern ai Alianței. De la flori plantate pe marile bulevarde și panouri publicitare uriașe care ascund cartierele sărace, până la renovarea infrastructurii și măsuri stricte de securitate, autoritățile încearcă să ofere o imagine impecabilă a capitalei în fața liderilor lumii. Pregătirile au stârnit însă nemulțumirea locuitorilor și a comercianților, care spun că orașul a fost paralizat pentru organizarea evenimentului.

Pe traseul dintre aeroport și centrul Ankarei, muncitorii au plantat flori și au amplasat panouri publicitare de mari dimensiuni pentru a ascunde priveliștea caselor degradate și a cartierelor sărace, notează France24. În același timp, autoritățile au reparat carosabilul, au modernizat trotuarele, au renovat un aeroport militar și au construit drumuri noi. Pentru prima dată, capitala Turciei dispune și de o unitate de poliție călare.

Potrivit presei din Turcia, toate aceste lucrări pentru Summitul NATO au costat aproximativ 11 miliarde de lire turcești, echivalentul a peste 235 de milioane de dolari. Autoritățile susțin că investițiile reprezintă un proiect de modernizare pe termen lung.

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Restricțiile impuse pentru summit afectează milioane de locuitori

Pregătirile pentru summit au adus și măsuri stricte de securitate. Mai multe artere importante vor fi închise, iar numeroase magazine vor fi obligate să își suspende activitatea.

Opoziția acuză autoritățile că au blocat orașul pentru confortul delegațiilor oficiale.

„Ankara a devenit practic o închisoare în aer liber. Întreaga capitală a fost paralizată pentru a facilita deplasarea câtorva coloane oficiale”, a declarat Tuncer Bakirhan, copreședinte al partidului de opoziție prokurd DEM, conform sursei citate.

Acesta a făcut referire și la zvonurile, negate ulterior de autorități, potrivit cărora mai multe parcuri urmau să fie închise pentru alergările de dimineață ale președintelui Franței, Emmanuel Macron.

„Se vorbește chiar și despre închiderea parcurilor pentru ca un președinte să poată alerga acolo. Locuitorii sunt tratați ca niște oaspeți nedoriți în propriul lor oraș”, mai spune el.

Comercianții spun că și-au pierdut clienții din cauza panourilor

Instalarea panourilor publicitare a afectat și activitatea magazinelor amplasate de-a lungul traseelor oficiale. În unele cazuri, intrările au fost parțial acoperite, iar comercianții spun că numărul clienților a scăzut drastic.

„Sunt banii noștri care se risipesc. Nu sunt cheltuiți pentru noi sau pentru cartierele sărace ascunse în spatele acestor panouri, ci pentru președinții altor țări”, a declarat Umit Orkan, administratorul unui magazin de cartier.

„Noi, comercianții, suntem într-o situație foarte dificilă. Clienții nu mai pot intra. Suntem obligați să închidem timp de o săptămână”.

„Am șapte angajați, trebuie să plătesc asigurările și chiria. Dar nu primim nicio despăgubire pentru pierderea veniturilor”.

Situația este asemănătoare și pentru florarii din zonă.

„Afacerea noastră depinde de vizibilitate. Clienții opresc atunci când văd florile și plantele. Aceste panouri ne-au redus vânzările cu 95%”.

„Nu avem ce face. Va trebui doar să suportăm această situație timp de zece zile”.

Taximetriştii din Ankara primesc cod vestimentar pentru summitul NATO

Federația Șoferilor de Taxi din Turcia le-a recomandat taximetriștilor să poarte pantaloni gri și cămașă albă pentru a face o impresie bună delegațiilor străine.

„Le vom oferi oaspeților noștri apă, rahat turcesc și apă de colonie pentru a demonstra ospitalitatea turcească”, a declarat președintele federației, Mehmet Yiginer.

Sima, o femeie care locuiește în Ankara, spune că toate pregătirile sunt făcute pentru liderii străini, nu pentru oamenii care trăiesc în oraș: „Toată această cosmetizare nu este făcută pentru noi”. Ea a amintit și una dintre glumele care circulă intens pe rețelele sociale: „Dacă Macron ar merge cu transportul public, poate că am avea în sfârșit aer condiționat în autobuze”.