Apel pentru suspendarea noului sistem de control la frontierele UE în perioada de vârf a vacanțelor, după ce avioanele pleacă pe jumătate goale / FOTO ILUSTRATIV: magnific.com @Saelanlerez

Companiile aeriene și aeroporturile spun că pasagerii sunt nevoiți să stea la cozi de până la cinci ore pentru verificările biometrice.

Companiile aeriene și administratorii aeroporturilor cer suspendarea noului sistem european de control biometric la frontieră în perioada de vârf a sezonului estival, informează The Guardian. Aceștia avertizează că unele avioane pleacă pe jumătate goale, iar pasagerii sunt nevoiți să aștepte la cozi care pot ajunge până la cinci ore.

Într-o scrisoare adresată președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, reprezentanții industriei solicită introducerea posibilității de suspendare temporară a verificărilor biometrice, de teama că situația se va agrava în lunile cele mai aglomerate ale verii.

„Am ajuns într-un punct critic”, au transmis organizațiile ACI Europe, care reprezintă aeroporturile, Airlines for Europe și Asociația Internațională a Transportului Aerian, care reprezintă companiile aeriene. „Pasagerii au fost deja nevoiți să stea la cozi pentru perioade lungi de timp în afara terminalelor și pe platformele aeroportuare, deoarece punctele de control la frontieră nu pot procesa suficient de rapid sosirile. Companiile aeriene se confruntă cu avioane care pleacă pe jumătate goale la închiderea porților de îmbarcare, în timp ce pasagerii sunt blocați în cozile de la controlul de frontieră”.

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Unele aeronave au întârziat decolarea, iar alți pasageri au fost lăsați în urmă

Reprezentanții industriei spun că unele avioane au fost nevoite să își amâne decolarea pentru a aștepta pasagerii rămași la controlul de frontieră. În alte cazuri, aeronavele au plecat fără o parte dintre călători.

Potrivit acestora, în orele de vârf, timpul de așteptare la controlul de frontieră poate ajunge până la cinci ore.

Organizațiile solicită Comisiei Europene să permită aeroporturilor să „suspende complet” verificările biometrice atunci când numărul pasagerilor depășește capacitatea operațională a punctelor de control la frontieră, în lunile iulie și august.

Industria avertizează că presiunea a devenit imposibil de susținut

Companiile aeriene și aeroporturile susțin că autoritățile de frontieră, operatorii aeroportuari și transportatorii aerieni se confruntă cu o presiune pe care nu o mai pot gestiona.

Acestea cer o intervenție urgentă înainte ca situația să se agraveze în perioada cu cel mai mare trafic de călători din an.

Sistemul european de control biometric, introdus treptat începând din octombrie anul trecut, obligă cetățenii din afara Uniunii Europene să își înregistreze amprentele și fotografia la aeroportul de destinație.

Implementarea sa a fost însă marcată de dificultăți încă de la început.

Grecia a suspendat verificările biometrice pentru cetățenii britanici până în luna septembrie, pentru a evita blocajele din sezonul estival.

În luna mai, poliția franceză a suspendat temporar controalele suplimentare în Portul Dover, iar săptămâna trecută directorul aeroporturilor din Roma a declarat că sistemul va trebui suspendat pentru pasagerii din afara Uniunii Europene, pentru a evita un haos în timpul verii.

Europa riscă să își afecteze imaginea în fața turiștilor

Organizațiile din domeniul transportului aerian avertizează că întârzierile de la frontieră încep să influențeze deciziile turiștilor.

„Unii călători internaționali își reconsideră planurile de a veni în Europa din cauza perspectivelor unor întârzieri excesive la frontieră. Acest lucru afectează reputația Europei, turismul european și conectivitatea. Reputația Uniunii Europene și încrederea în cadrul său de reglementare sunt în joc”, transmit oficialii.

Aproximativ 40 de milioane de pasageri în plus sunt așteptați în această vară

Deși legislația europeană permite statelor membre o anumită flexibilitate în aplicarea controalelor, reprezentanții industriei spun că, în practică, continuă să se formeze cozi foarte mari.

Ei solicită ca această flexibilitate să poată fi menținută și după luna septembrie, în situații excepționale clar definite, când actualele derogări urmează să expire.

Potrivit estimărilor, aeroporturile europene vor procesa în lunile iulie și august cu aproximativ 40 de milioane de pasageri mai mult decât în cele două luni precedente.

„Comisia Europeană și statele membre trebuie să privească realist situația actuală și provocările cu care sistemul european de transport aerian se va confrunta în următoarele săptămâni”, se arată în scrisoare.

Reprezentanții industriei consideră că posibilitatea suspendării temporare a noilor controale la frontieră este necesară până când vor exista suficienți angajați pentru operarea sistemului, iar chioșcurile automate de verificare vor funcționa în mod fiabil.