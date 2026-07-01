China a antrenat în secret soldați ruși în domeniul nuclear și chimic. Semnale de alarmă pentru UE

Președintele rus Vladimir Putin, în vizită oficială în China. Alături, președintele chinez Xi Jinping. Sursa foto: Agerpres

Armata chineză ar fi instruit în secret militari ruși de rang înalt în domenii sensibile precum protecția nucleară, chimică și biologică, o cooperare militară care a stârnit îngrijorări în Europa.

Un antrenament militar secret al forţelor ruse de către China, efectuat anul trecut, a fost aprobat personal de ministrul apărării rus, Andrei Belousov, şi a implicat direct cel puţin patru generali ruşi şi chinezi, potrivit a doi oficiali europeni şi a documentelor consultate de Reuters, transmite miercuri agenţia de presă britanică.

Oficialii au declarat că implicarea unor astfel de persoane de rang înalt în antrenamente legate de războiul din Ucraina a semnalat importanţa pentru Rusia şi China a unei astfel de cooperări, care a declanşat alarma în Europa, chiar dacă Beijingul a negat că a avut loc.

Un document rusesc clasificat, consultat de Reuters, făcea referire directă la un decret intern emis de ministrul apărării, Andrei Belousov, în august 2025.

În respectivul document se menţionează că, în conformitate cu o decizie a lui Belousov, o delegaţie a forţelor armate ruse a călătorit în China pentru a participa la exerciţii de antrenament la instalaţiile Armatei Populare de Eliberare (PLA).

Instruire în război radiologic, biologic şi chimic

Acelaşi document a detaliat unul dintre cursurile de instruire - o sesiune de trei săptămâni axată pe protecţia radiologică, chimică şi biologică la o instalaţie militară din Beijing, în noiembrie trecut.

Acest document şi un al doilea au descris şi au afişat imagini cu soldaţi ruşi care primeau lecţii de la un instructor chinez, examinau un model de reactor nuclear şi erau instruiţi despre "recunoaştere chimică", "recunoaştere privind radiaţiile" şi protejarea sistemelor de ventilaţie de contaminare.

Includerea instruirii în război radiologic, biologic şi chimic a subliniat natura strategică a schimburilor, a declarat unul dintre oficialii europeni, menţionând că subiectul era deosebit de sensibil pentru armate în general.

Ministerele apărării din Rusia şi China nu au răspuns solicitărilor de comentarii pentru acest articol al Reuters.

Ministerul de Externe al Chinei a declarat într-un comunicat că poziţia sa faţă de criza din Ucraina a rămas consecventă.

"Acuzaţiile relevante sunt complet nefondate", a adăugat acesta, referindu-se la detaliile conţinute în acel document.

Beijingul declară că este neutru în războiul Rusiei cu Ucraina şi se prezintă ca mediator pentru pace.

Conform unei relatări a Reuters de luna trecută care citează agenţii de informaţii europene şi documente militare, China a antrenat în noiembrie trecut aproximativ 200 de militari ruşi, dintre care unii s-au alăturat ulterior războiului din Ucraina.

Kremlinul a refuzat să comenteze această relatare, dar s-a plâns de "informaţiile false" publicate în Occident.

Şefa diplomaţiei Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat pe 15 iunie că Bruxelles-ul a confirmat prin propriile canale că antrenamentul a avut loc şi că acum evaluează implicaţiile.

Beijingul a descris comentariile sale drept "nimic altceva decât denigrare".

UE se gândeşte la un răspuns pentru China, partenerul său comercial

Puterile europene, care au considerat Rusia drept principala ameninţare la adresa securităţii lor de la invazia Moscovei în Ucraina din 2022, au urmărit cu îngrijorare cum relaţiile dintre Rusia şi China, a doua cea mai mare economie a lumii şi un partener comercial cheie al UE, au devenit tot mai apropiate.

Pentru blocul format din 27 de membri, discuţiile din spatele uşilor închise se concentrează pe necesitatea unor măsuri suplimentare ca răspuns la antrenament, având în vedere priorităţile comerciale care modelează în mod tradiţional relaţia cu Beijingul.

UE a impus deja sancţiuni companiilor chineze despre care spune că sprijină efortul de război al Rusiei.

Un al treilea oficial a declarat pentru Reuters, la Bruxelles, că blocul trebuie să înceteze să privească China în primul rând printr-o lentilă economică, ci să se concentreze pe ceea ce Kallas a numit rolul său de "facilitator decisiv al războiului Rusiei".

Ambii oficiali europeni, care au cerut să nu fie numiţi din cauza sensibilităţii informaţiilor, i-au identificat pe semnatarii unui acord din 2 iulie care stă la baza antrenamentului ca fiind generalul-maior rus Rustam Husainov şi colonelul chinez Sun Dayun.

Andrei Kartapolov, un parlamentar de rang înalt care conduce comisia de apărare a parlamentului rus, a declarat pentru postul de televiziune RTVI din Rusia că relatarea despre antrenament este "un nonsens complet" şi că armata rusă nu are nimic de învăţat de la China.

Lipsa de experienţă în luptă a Chinei

Rusia a acumulat o vastă experienţă în peste patru ani de lupte în Ucraina, în timp ce China, cu o armată vastă şi dezvoltată din punct de vedere tehnologic, nu a mai purtat un război de decenii.

Rapoartele militare interne ruseşti, consultate de Reuters, au menţionat punctele forte şi punctele slabe ale antrenamentului.

Un raport despre antrenamentul de la Nanjing a lăudat calitatea echipamentelor, utilizarea simulatoarelor şi cunoştinţele teoretice înalte ale instructorilor, dar menţionează în mod explicit lipsa de experienţă în luptă a Chinei.

În alte documente sunt identificaţi trei generali care au participat.

Un document militar rus, consultat de Reuters, enumeră numele fiecărui participant la toate cursurile - inclusiv cele ale ofiţerilor superiori - indicând gradul, data naşterii, afilierea şi nivelul de autorizare de securitate în fiecare caz.

Generalul-colonel Rustam Muradov, comandant-şef adjunct al forţelor terestre ruse, a condus delegaţia rusă, conform listei şi unui al doilea document militar consultat de Reuters.

Potrivit acestuia din urmă, generalul-maior chinez Li Jinsun, şeful Academiei Militare de Apărare Radiologică, Chimică şi Biologică a Armatei Populare de Eliberare (PLA), a participat la deschiderea unuia dintre cursuri.

Generalul-maior rus Vitali Gherasimov a participat la un curs la Bengbu, conform listei, conform Agerpres.

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