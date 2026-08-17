Cutremur de 7,7 grade în Indonezia: 54 de morți și peste 12.000 de oameni rămași fără adăpost

Cutremur / Foto: Inquam, de Octav Ganea

Bilanțul seismului de 7,7 grade din Indonezia a ajuns la 54 de morți, potrivit autorităților.

Bilanţul seismului cu magnitudinea 7,7 care a lovit sâmbătă provincia Nusa Tenggara de Est (NTT) din Indonezia a crescut la 54 de morţi, a anunţat luni Agenţia Naţională pentru Gestionarea Dezastrelor (BNPB), informează Xinhua, potrivit Agerpres.

Autorităţile continuă să evalueze numărul victimelor şi pagubele, în timp ce echipele de salvatori acordă asistenţă medicală sutelor de răniţi, a declarat directorul BNPB, Suharyanto.

Peste 12.000 de persoane au rămas fără adăpost după ce cutremurul a avariat numeroase locuinţe şi infrastructura publică.

Agenţia de Meteorologie, Climatologie şi Geofizică a precizat că erau înregistrate în continuare replici.

Autorităţile au mobilizat mijloace de transport terestre, maritime şi aeriene, inclusiv 11 avioane şi elicoptere, pentru a livra ajutoare umanitare şi a sprijini demersurile pentru evacuare în zonele izolate, inclusiv pe Insula Palue din regenţa Sikka.

De asemenea, se află în pregătire un spital de campanie pe stadionul Golo Dukal, după ce seismul a avariat Spitalul Regional Manggarai şi a perturbat serviciile medicale locale.

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Un cutremur cu magnitudine 7,7 cu zeci de replici a lovit estul Indoneziei sâmbătă

Valuri de tsunami mai mici de 1 metru au fost înregistrate în mai multe zone ale naţiunii din Asia de Sud-Est după cutremur. Avertizarea de tsunami a fost ridicată la aproximativ trei ore după seism.

"Cutremurul a fost masiv, şocul a fost atât de puternic, noi ne odihneam acasă cu familia", a spus Nona, o locuitoare în vârstă de 51 de ani din Talibura, un sat din Nusa Tenggara de Est. "Eram 13 în casă şi am fugit cu toţii să ne salvăm", a adăugat ea.

Undele de şoc ale cutremurului au fost resimţite în Nusa Tenggara de Est, Nusa Tenggara de Vest şi în anumite părţi din Sulawesi de Sud, iar locuitorii din mai multe zone au declarat că mişcările telurice au durat aproximativ un minut, a declarat Agenţia naţională pentru gestionarea dezastrelor (BNPB) într-un comunicat.

"Majoritatea oamenilor au simţit şocul şi au fugit din case", se arată în comunicat.

Un spital din districtul Ende din provincia Nusa Tenggara de Est a mutat pacienţii afară, conform imaginilor de la Kompas TV, iar Kompas.com a raportat cel puţin o alunecare de teren.

Agenţia de geofizică indoneziană BMKG a înregistrat primul cutremur la 4:58 a.m. (21:58 GMT) la o adâncime de 15 km, urmat de mai multe replici.

În 1992, aceeaşi zonă a fost lovită de un cutremur cu magnitudinea de 7,5, care a provocat distrugeri extinse la acea vreme, a declarat agenţia.

Centrul de avertizare de tsunami din Australia a declarat că seismul subacvatic "nu va reprezenta o ameninţare de tsunami pentru continentul, insulele sau teritoriile australiene".

Indonezia se află în "Cercul de Foc al Pacificului", o zonă extrem de activă din punct de vedere seismic, unde se întâlnesc diferite plăci tectonice, fapt ce produce un număr mare de cutremure şi erupţii vulcanice.