Bulgaria: Iliyan Filipov, proprietarul PIMK și al clubului Botev Plovdiv, a fost împușcat mortal, miercuri dimineața

Iliyan Filipov. Foto: Novinite

Iliyan Filipov, proprietarul companiei de transport PIMK și al clubului de fotbal Botev Plovdiv, a fost ucis într-un atac armat care a avut loc miercuri dimineața la Plovdiv.

O sesizare privind împușcarea unui bărbat a fost primită miercuri în jurul orei 1 dimineața într-unul dintre cartierele orașului, a declarat Direcția Regională Plovdiv din cadrul Ministerului de Interne. Ofițerii de poliție sosiți la fața locului l-au găsit pe bărbat mort.

Conform informațiilor preliminare care nu au fost confirmate oficial, Filipov a fost împușcat în cap.

Zona din jurul locului crimei a fost izolată, în timp ce traficul pe mai multe străzi a fost restricționat, în timp ce anchetatorii lucrează la fața locului. Se pare că toate ieșirile din Plovdiv au fost blocate în primele ore ale dimineții.

A fost lansată o anchetă privind infracțiunea gravă, la care participă echipe din cadrul Direcției Regionale Plovdiv din cadrul Ministerului de Interne și al Direcției Naționale de Poliție, potrivit novinite.com.

În prezent, nu există informații oficiale despre dacă suspecții au fost reținuți sau sunt căutați.

Filipov a fost fondatorul și directorul PIMK, una dintre cele mai importante companii din sectorul transporturilor din Bulgaria. Compania și-a extins activitatea de-a lungul anilor în alte domenii, inclusiv în construcții.

A fost, de asemenea, o figură proeminentă în cercurile fotbalistice din Plovdiv și a fost strâns asociat cu Botev Plovdiv, unul dintre cele mai importante cluburi de fotbal ale orașului.