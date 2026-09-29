Cum sunt văzuți românii în Spania. Medicul Ana Maria Ioan: Asta este caracterizarea frecventă pe care o aud

Dr. Ana Maria Ioan

Ana Maria Ioan, medic specialist în Terapie Intensivă la Spitalul Universitar Fundación Jiménez Díaz, stabilită de 16 ani în Spania, a vorbit despre percepția spaniolilor asupra comunităților de români.

"Cuvintele au fost întotdeuna numai pozitive"

"Eu am fost văzută întotdeauna printr-o lumină pozitivă şi niciun moment nu m-am simţit discriminată - asta trebuie să o spun cu sinceritate. Iar perspectiva asupra comunităţii româneşti.... Am auzit numai de bine de fiecare dată. Când am avut contact cu o persoană de aici şi care, la rândul ei, a avut de-a face cu români, cuvintele ei au fost numai de laudă, indiferent de mediul din care proveneau, de profesia, meseria pe care o desfășurau.

Cuvintele au fost întotdeuna numai pozitive - nişte oameni foarte mucitori şi foarte serioşi. Asta este caracterizarea cea mai frecventă pe care o aud şi cred că, în general, comunitatea noastră este mult mai bine văzută decât poate era acum 20 de ani", a spus medicul Ana Maria Ioan, în cadrul emisiunii Diaspora creativă, de la DCNews TV.

"Niciodată nu am simţit că trebuie să fac un efort mai mare"

Întrebată dacă a muncit de două ori mai mult pentru a demonstra că poate, aceasta a mai spus: "Nu am simţit că trebuie să fac lucrul ăsta. Am simţit că trebuie să fac un efort pentru că, în medicină, toată lumea trebuie să muncească. Efortul trebuie să fie acolo prezent. Fiecare prin prisma propriei conştiinţe depune atât efort cât consideră şi face o muncă de calitate pe care el şi-o impune. (...)

Niciodată nu am simţit că, faţă de alţii, eu trebuie să fac un efort mai mare. Dacă am simţit că nu am ajuns la rezultatul pe care l-am dorit, poate a fost mai mult o chestiune personală şi poate am depus mai mult efort ca mie să îmi demonstrez că pot mai mult sau că pot obţin un rezultat mai bun. Însă această discriminare eu nu aş putea spune că am simţit-o."

Cine este Ana Maria Ioan

Ana Maria Ioan este medic specialist în Terapie Intensivă în cadrul Spitalului Universitar Fundación Jiménez Díaz din Madrid. Parcursul său educațional a început la Liceul Teoretic Bilingv „Miguel de Cervantes” din București, după care și-a continuat studiile în Spania. În 2016, a absolvit Facultatea de Medicină a Universității Autonome din Madrid, una dintre instituțiile academice de referință din Spania.

Ulterior, și-a desfășurat pregătirea medicală de specialitate în domeniul Medicinii Intensive, la Madrid. În prezent, profesează ca medic specialist în Terapie Intensivă la Spitalul Universitar Fundación Jiménez Díaz.

Activitatea profesională a Anei Maria Ioan se desfășoară la intersecția dintre practica medicală, cercetarea științifică și educația medicală. Domeniile sale de interes includ în special managementul șocului circulator, monitorizarea hemodinamică și îngrijirea pacienților cu afecțiuni cardiovasculare severe în secțiile de terapie intensivă. De-a lungul carierei, a participat la proiecte de cercetare și colaborări internaționale, precum și la congrese și programe de formare medicală organizate la nivel european.

Este membră activă a European Society of Intensive Care Medicine (ESICM), unde contribuie la inițiativele NEXT, o rețea dedicată tinerilor profesioniști din domeniul Terapiei Intensive. Totodată, este implicată în proiectele științifice și educaționale derulate de această organizație.

În Spania, ocupă funcția de vicecoordonator al SEMICYUC Joven, structura dedicată tinerilor specialiști din cadrul Societății Spaniole de Medicină Intensivă. Pe lângă activitatea clinică, este implicată în educația medicală și în comunicarea științifică, contribuind, de asemenea, la inițiative internaționale care urmăresc dezvoltarea și adaptarea medicinei intensive la noile cerințe ale domeniului.

Despre Proiectul "Diaspora creativă – gânduri pentru ACASĂ"

Proiectul „Diaspora creativă – gânduri pentru ACASĂ” vizează colectarea de informații rezultate din experiența administrativă și creativitatea românilor care au locuit sau locuiesc în afara granițelor țării, cu scopul de a le propune și aplica în România.