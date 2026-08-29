Povestea unui fost înotător de performanță român care a decis să se mute în Amsterdam, unde și-a deschis o școală de înot: "Mi-a plăcut foarte mult stilul olandez"

Vlad Pațurcă, invitat la Diaspora creativă

Fostul înotător de performanță, Vlad Pațurcă, a povestit cum a ajuns la decizia de a pleca din România pentru a se muta în Olanda, acolo unde și-a deschis rapid o școală de înot.

Fostul înotător de performanță, Vlad Pațurcă, fondatorul școlii de înot „Win and Swim”, a fost invitatul lui Flaviu Predescu, vineri, 28 august, la emisiunea „Diaspora creativă – gânduri pentru ACASĂ”.

Vlad Pațurcă trăiește în Olanda și se împarte acolo între dezvoltarea școlii de înot pe care a fondat-o, „Win and Swim”, și consultanța în tehnologie și Inteligență Artificială. El s-a stabilit la Amsterdam în anul 2021, iar înainte de aceasta a fost sportiv de performanță, experiență pe care ulterior a transformat-o într-un model de business. Școala sa de înot se adresează atât comunității de români din diaspora, cât și olandezilor sau expaților din întreaga lume, activând în bazine încălzite din Amsterdam.

În cadrul emisiunii de la DC NEWS, Vlad Pațurcă a povestit cum a luat decizia de a pleca din țară, de ce a ales Olanda și cum a ajuns ca la doar câteva luni de la plecarea din România să-și deschidă o școală de înot care a devenit rapid cunoscută în Amsterdam și o afacere de succes.

Vlad Pațurcă a mărturisit că i-a plăcut mult stilul olandez și cum funcționează instituțiile de acolo.

„Eu am fost sportiv de performanță în România, am concurat la foarte multe competiții naționale și internaționale. După 2020, după ce a trecut pandemia, eu m-am lăsat atunci de sport și ca următor pas am decis să mă mut în afara României, undeva unde să-mi cresc cariera mai departe, în alte planuri. În anul 2021, am ajuns pentru prima dată în Assen, am stat în Olanda timp de trei săptămâni, am vizitat tot ce era de vizitat și am decis să mă mut aici.

Mi-a plăcut foarte mult stilul olandez, mi-a plăcut cum era totul organizat și sistemele lor. Câteva luni mai târziu, m-am mutat în Olanda, mi-am găsit un job, ca antrenor de înot la una dintre cele mai mari companii de înot pentru adulți din Olanda. Am lucrat acolo timp de câteva luni de zile și apoi mi-am deschis școala de înot Win and Swim”, a povestit fostul înotător de performanță Vlad Pațurcă.

De ce a decis Vlad Pațurcă să-și deschidă o școală de înot în Olanda

La scurt timp, „Win and Swim” avea să devină un competitor acerb pentru școala de înot olandeză la care se angajase inițial.

„Am luat această decizie din cauza a mai multor factori. În primul rând, mereu am avut un stil antreprenorial, mereu mi-am dorit să fac ceva antreprenorial. Am încercat tot felul de proiecte înainte, în România, dar multe au eșuat, multe au fost doar niște chestii micuțe. Acesta a fost unul dintre factori.

Al doilea factor a fost că am văzut cât de dezorganizat este totul, sunt mulți antrenori fără experiență și era un haos general. Ei aveau practic un monopol pe toată Olanda, iar eu m-am gândit că există o posibilitate, dacă ei au monopolul acesta și calitatea este așa scăzută, există potențial de îmbunătățire și de creștere. Așa am decis să deschid compania Win and Swim”, a explicat Vlad Pațurcă.

Vlad Pațurcă, forțat să grăbească deschiderea afacerii, după venirea unui armean în Olanda

Vlad Pațurcă recunoaște că inițial s-a gândit să-și dea mai mult timp pentru adaptare, dar atunci când un bărbat din Armenia, venit și el de curând în Olanda, și-a deschis un club de înot într-un timp foarte scurt, și-a dat seama că trebuie să se grăbească și el cu deciziile dacă nu vrea să piardă teren în fața acestuia.

„Eu am vrut întâi să mă adaptez la stilul olandez, să văd cum e legislația aici, să văd cum merge lucrurile, doar că ce m-a împins cel mai mult să îmi deschid această afacere cât mai repede a fost faptul că m-am întâlnit cu un actual competitor acum, un armean care venise și el în Olanda.

În mai puțin de un an de zile și-a deschis afacerea, un club de înot, și deja începea să aibă succes destul de mare, în mai puțin de un an de zile, fără să știe limba, fără să știe nimic despre Olanda. Mi-a arătat că există de fapt loc în piață să te bagi pe lecții de înot pentru adulți”, a mai declarat fostul înotător de performanță, Vlad Pațurcă.