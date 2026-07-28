Secretul succesului în afaceri, dezvăluit de antreprenorul român care a lucrat pentru Elon Musk. "Dacă nu faci asta ai mare șanse să ratezi"

Dr. ing. Alexandru Jittu, un antreprenor care trăiește în America de Nord din anii 90, a lucrat în trecut pentru Elon Musk. Foto: Agerpres

Dr. ing. Alexandru Jittu, antreprenor care trăiește în America de Nord din anii 90, a dezvăluit care este secretul succesului în carieră.

Dr. ing. Alexandru Jittu, antreprenor care trăiește în America de Nord din anii 90, a fost invitatul lui Flaviu Predescu la emisiunea „Diaspora creativă – gânduri pentru ACASĂ”, unde a dezvăluit care este secretul succesului în carieră și afaceri.

El a mărturisit totodată că a avut șansa să lucreze cu Elon Musk, fondatorul Tesla, SpaceX și xAI.

Dr. ing. Alexandru Jittu: Lucrul acesta mi-a dat întotdeuna succes

"Nu am lucrat niciodată pentru guverne. În România am lucrat la uzina mecanică care era întreprindere de stat, însă în SUA sau în Canada, nu, doar în firme private și aici bugetele sunt ale firmelor. (...) Foarte mulți dintre președinții pe care i-am avut m-au apreciat foarte mult pentru că eu nu am început niciodată un proiect, o comandă, din ziua în care mi s-a dat, ci am început planificarea livrării din ziua în care trebuia să încep producția. Lucrul acesta mi-a dat întotdeuna succes. Dacă nu te implici 150% într-un proiect, ai mare șanse să ratezi.

"Elon Musk mi-a strâns mâna de trei ori"

Am avut șansă să lucrez pentru Elon Musk. Mi-a strâns mâna de trei ori. Am fost director de proiect la prima lui fabrică de autoturisme din Fremont. Nu comentez prea multe la adresa domniei sale fiindcă a intrat în politcă și a făcut o mare greșeală", a declarat dr. ing. Alexandru Jittu pentru DC NEWS.

O parte dintre realizările dr. ing. Alexandru Jittu

Ulterior, Flaviu Predescu, observând brevetele pe care Alexandru Jittu le avea puse pe peretele din spatele său în timpul interviului, l-a întrebat despre aceste realizări.

"În România am avut câteva brevete și inovații. Am avut în România o mașină de forjat care lucra în scurt circuit. Ca să vă dau un exemplu concret pe care îl știți, maneta de la Dacia și maneta de la Oltcit au fost făcute pe mașini proiectate de mine și de un coleg. A fost o mașină foarte bună.

Am avut mai multe, dar aici sunt tehnologiile cele mai importante. Spre exemplu Dance Space, tehonologia de vopsire în fază densă. Eram la Mulhouse și acolo am avut revelația că roboții se mișcă prea încet când fac vopsirea și de la mișcarea aia, modelând, am aflat că într-adevăr pot să cresc viteza. Crescând viteza am scăzut prețul inițial al proiectului cu 33%, mai puțin patru roboți, iar în timpul vieții 40% economie. Deci aceasta a fost una dintre ele, apoi cazul Toluca. Eram director de cercetare, dar nu mi s-a spus că fabrica este la 4.000 de metri altitudine. Au fost niște probleme groaznice, nu se putea aplica vopsirea. Culoarea de bază, în loc să se depună, se scurgea. Până la urmă a trebuit să reversez partea de înaltă tensiune, ceea ce nu e un lucru ușor, dar am reușit, am făcut-o.

O altă realizare pe care am avut-o aici a fost proiectarea în timp de o lună a unei cupele. Un aplicator de vopsea se numește clopot, clopot de vopsea, și are o cupelă care se învârte cu până la 70 de mii de rotații pe minut, făcând atomizarea vopselei. (...) Dumnezeu mi-a ajutat să fac într-o lună cupela asta, fără să mă inspir de niciunde, doar bazat pe fizică, pe mecanica fluidelor, pe electrostatică", a spus Alexandru Jittu.

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