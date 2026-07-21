Britanicii, mai sănătoși decât românii: Lecția pe care România nu ar trebui să o ignore / video

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Britanicii au un stil de viață mai sănătos decât românii, iar diferența se vede în obiceiurile de zi cu zi.

Emanuel Minea, președintele Asociației Românilor din Marea Britanie, a fost invitat la emisiunea „Diaspora creativă - gânduri pentru ACASĂ”, unde a vorbit despre necesitatea unei strategii naționale pentru promovarea unui stil de viață sănătos și a explicat că aceasta ar trebui să implice o colaborare mai strânsă între stat, comunitate și profesioniștii români din diaspora.

Potrivit acestuia, îmbătrânirea populației și sedentarismul sunt provocări majore, iar oamenii ar trebui încurajați să facă mai multă mișcare și să aibă grijă de sănătatea lor.

„Cum se întâmplă lucrurile în Marea Britanie și ce ar putea fi îmbunătățit la noi ca statul să se implice mai activ și să încurajeze o viață sănătoasă trăită prin sport și prin obiceiuri sănătoase?”, a întrebat scriitorul Flaviu George Predescu.

„Răspunsul ar fi o strategie de țară, dar asta ar fi prea complex și prea sec ca răspuns dacă aș spune doar atât. Totul începe cu aducerea oamenilor de fitness, de sănătate și a medicilor înapoi acasă cu experiența lor sau, dacă nu, prin programe de mentorat. Ăsta e un lucru la care mă gândesc, prin care noi, cei din diaspora, putem să facem programe de mentorat.

Cel mai important cred că ar fi o relație mult mai bună între comunitate, profesioniștii din diaspora (Marea Britanie) și statul român. Deci ne întoarcem oarecum la acest răspuns sec de la început: o strategie de țară. Dacă ne uităm la demografia României, vedem că populația îmbătrânește și există din ce în ce mai mult sedentarism.

Suntem foarte sedentari și devenim din ce în ce mai bătrâni. Populația îmbătrânește, ceea ce înseamnă că o populație îmbătrânită are probleme de sănătate în mare parte. Știm foarte bine că bătrânii noștri din România sunt cu plăsuțele de medicamente tot timpul după ei. Asta este din cauză că noi nu am adoptat și încă nu avem această mentalitate la nivel de țară, să ne concentrăm pe prevenție, adică să fim activi fizic”, a spus Emanuel Minea.

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„Suntem concepuți să fim de multe ori doar simpli muncitori”

De asemenea, Emanuel Minea a vorbit despre provocările cu care se confruntă românii din diaspora și a explicat că mulți ajung să neglijeze activitatea fizică și un stil de viață sănătos.

„Ține oarecum și de istoria noastră și de felul în care noi, ca români, suntem concepuți. Suntem concepuți să fim de multe ori doar simpli muncitori. Venim în diaspora, de exemplu, și muncim, muncim și iar muncim. Nu avem timp să mergem să vedem ce se întâmplă în jurul nostru în alte orașe.

Spuneam și în trecut că integrarea noastră în diaspora durează undeva la cinci ani, pentru că trebuie să învățăm sistemele din care facem parte, comunitatea, iar noi, fiind foarte concentrați pe muncă, nu mai avem această viziune de a fi și activi fizic. Considerăm că a merge la muncă și a lucra 8 sau 12 ore, în funcție de programul fiecăruia, este ok: „Mă pot întoarce acasă, să mănânc niște mezeluri și să stau la televizor”. Asta pe termen lung îți creează un disconfort al sănătății, pentru că nu se simte imediat, dar se simte în timp”, a spus Emanuel Minea.

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Britanicii au un stil de viață mai sănătos decât românii

Emanuel Minea a explicat că britanicii au un stil de viață mai sănătos decât românii. Acesta a încurajat oamenii să promoveze mișcarea și activitățile în aer liber și a vorbit despre beneficiile acestora pentru sănătatea fizică și emoțională.

„Deci zici că britanicii au un stil de viață mai sănătos decât al nostru?”, a întrebat scriitorul Flaviu George Predescu.

„Da, au. Vă spun din propria experiență. Se numesc Aqua Ladies. Sunt niște bătrânici foarte simpatice care vin la clasele de Aqua în piscină. La centrul internațional la care lucrez avem un bazin olimpic unde se antrenează sportivi olimpici, dar avem și partea aceasta de comunitate cu sala și toate facilitățile. În fiecare dimineață de luni ele au clasă de Aqua.

Au 70, 80, 90 de ani și vin la 40-45 de minute la clasă de Aqua, care este în apă și nu este greu pentru ele. Este foarte ușor de făcut și le mobilizează funcțiile locomotorii. Tot timpul stau de vorbă cu ele după clasă, stăm la o cafea, vorbesc cu ele și multe îmi spun că mereu au fost active în trecut, ținând cont și de jobul lor, multe fiind asistente medicale sau având alte ocupații similare.

Comparat cu România, nu cred că populația României între 50 și 80 de ani este foarte des în sălile de fitness. Or fi excepții, nu spun că nu, dar raportat la țările vestice, acolo bătrânii sunt mult mai activi fizic. În România, vedem bunicii noștri plimbându-se cu plăsuțele de medicamente prin parc.

Cam asta este diferența și aici ține de noi să-i ajutăm oarecum să fie și ei mai activi fizic, iar pentru cei tineri, bineînțeles, să meargă în sălile de fitness, să se plimbe. Cei care încă mai au bunici să-și scoată bunicii în parc, să se plimbe jumătate de oră și să stea la povești cu ei, pentru că asta ajută nu doar la fitness în general, ci și la sănătatea emoțională”, a spus Emanuel Minea la emisiunea „Diaspora creativă - gânduri pentru ACASĂ”, de pe DC News și StiriDiaspora.

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