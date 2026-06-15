ȘtiriDiaspora.ro lansează proiectul „Diaspora creativă - gânduri pentru Acasă”

StiriDiaspora.ro derulează în perioada aprilie - octombrie 2026 proiectul „Diaspora creativă - gânduri pentru Acasă”, proiect finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, valoarea finanțării obținute fiind de 400.000 lei.

Proiectului „Diaspora creativă – gânduri pentru ACASĂ” vizează, în primul rând, colectarea de informații rezultate din experiența administrativă și din creativitatea românilor care au locuit sau locuiesc în afara granițelor teritoriale, în vederea valorificării și adaptării acestora în inițiative practice cu aplicabilitate în România. Considerăm că promovarea în rândul factorilor de decizie din România a unor modele de bune practici, provenite din societăți mai dezvoltate, poate contribui semnificativ la îmbunătățirea interacțiunii dintre românii întorși în țară sau aflați încă în străinătate și autoritățile române.

În al doilea rând, proiectul urmărește deschiderea unor dialog substanțial între factorii de decizie din România și românii din diaspora sau cei care au revenit în țară și sunt depozitarii unor experiențe ce pot fi valorificate. De asemenea, se urmărește facilitarea accesului cetățenilor din diaspora la informații juridice simplificate, pentru a înlesni procesul de adaptare sau relaționare cu România. Tot prin intermediul dialogului cu ei și cu factori juridici din România, deschidem calea unei comunicări directe pentru îmbunătățirea legislației românești în varii domenii și încurajarea folosirii liberului acces la informații de interes public. Urmărim, de asemenea, creșterea transparenței procesului decizional și îmbunătățirea accesul la informație, precum și încurajarea elaborării unor posibile proiecte legislative, mai clare și mai eficiente, pe care românii plecați sau deja întorși să le poată înțelege, asimila și în care să se regăsească.

Într-un secol care solicită o tot mai profundă digitalizare și conectivitate, cea mai facilă și preferabilă formă de a interacționa cu informația publică este dispozitivul inteligent propriu, acolo unde autoritățile române trebuie să ajungă prin produse digitale alcătuite simplu și clar. Mass-media poate sprijini colectarea și sistematizarea ideilor, dar și menținerea constantă a dialogului dintre guvernanți și guvernați.

Rezultatele acestui proiect se vor reflecta atât într-o mai bună informare a românilor care au trăit sau trăiesc în afara granițelor țării, dar și a decidenților din România. De asemenea, materialele media realizate prin intermediul proiectului „Diaspora creativă – gânduri pentru ACASĂ” vor constitui, în sine, o sursă de informare echilibrată și bine documentată, pe termen lung. Nu în ultimul rând, prin furnizarea informațiilor oficiale oferite de către autorități, proiectul va cuprinde și o componentă de combatere a dezinformării.

Considerăm că aceste demersuri vor deschide multiple oportunități de informare și comunicare, care vor conduce la transpunerea multora dintre ele în noi proiecte pe termen lung. De aceea, toate produsele de comunicare pe care le vom realiza vor fi distribuite și prin intermediul rețelelor de socializare, pentru a ajunge la beneficiari pe cea mai rapidă cale.

Date beneficiar:

Adresă: Piața Presei Libere, nr. 1, corp D1, etaj 6, cam. 53.

Telefon: 0722.732.940

Email: admin@stiridiaspora.ro

Persoană de contact:

Crișan Rudolf Andreescu