Cum funcționează administrația din Germania și ce ar putea învăța România. Explicația Valentinei Banu / video

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Valentina Banu a vorbit despre modul în care funcționează administrația din Germania și a explicat ce aspecte ale sistemului german ar putea fi luate în considerare pentru îmbunătățirea administrației din România.

Valentina Banu, o româncă stabilită în Germania și fondatoarea Euro Connect Consulting, a fost invitată la emisiunea „Diaspora creativă - gânduri pentru ACASĂ”, unde a vorbit despre diferențele dintre administrația din Germania și cea din România și a explicat că un sistem centralizat al informațiilor și digitalizarea ar simplifica relația cetățenilor cu instituțiile statului.

Potrivit acesteia, România a făcut progrese în ultimii ani, însă mai sunt pași importanți de făcut în această direcție.

„Cum ați vedea îmbunătățită situația birocratică din România, acum, după mai bine de un deceniu de când sunteți într-un stat care mereu a fost un model în Europa în ceea ce privește dezvoltarea? Ce reforme ați face dacă v-ați întoarce în țară și unde credeți că trebuie pus accentul pentru îmbunătățirea modului în care funcționează administrația din România?”, a întrebat Flaviu Predescu.

„După ce m-am stabilit aici, în Germania, după o anumită perioadă, am făcut vizite destul de dese în România. Pot spune că, într-adevăr, lucrurile și s-au îmbunătățit destul de mult în România, dar ceea ce am admirat foarte mult în Germania este acest sistem centralizat al informației și accesul la acest sistem centralizat.

Aici, în momentul în care te duci și spui numele și ai un număr de identificare în baza de date, se știu absolut toate informațiile despre tine și poți solicita un document sau o informație fără să fie un parcurs anevoios. De asemenea, contactul cu instituțiile statului este unul destul de ușor de obținut.

Nu spun acest lucru ca o comparație sau ca un fel de reproș, dar ce mi se pare mie foarte important este sistemul centralizat al informației și conectarea ușoară a românilor într-un sistem computerizat, digitalizarea, care oricum, în România, am văzut că este deja o activitate și se dorește a se acționa în acest sens”, a spus Valentina Banu.

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Cum răspund autoritățile din Germania la solicitările cetățenilor

Valentina Banu a explicat că, în Germania, cetățenii pot solicita în scris informații de la autorități și primesc răspunsuri într-un timp scurt. De asemenea, dacă este necesar, pot obține rapid o programare pentru a-și rezolva problemele.

„Și cu privire la administrație, ați spus că puteți lua legătura ușor cu autoritățile în cazul unei solicitări. Practic, este tot așa ca la noi, un fel de lege - noi avem Legea 544/2001 de liber acces la informațiile de interes public. Dacă doriți o informație vă adresați și primiți un răspuns în câteva zile sau chiar mai repede?”, a întrebat Flaviu Predescu.

„Da, așa funcționează. Putem să facem în scris solicitarea și destul de repede vom primi informația necesară sau, în cazul în care dorim, se stabilește o întâlnire care nu este cu o dată atât de lungă și putem, într-o formă sau alta, să ne rezolvăm problemele”, a spus Valentina Banu.

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„Sistemul este bine pus la punct și nu se schimbă de la un an la altul”

Valentina Banu susține că unul dintre marile avantaje ale Germaniei este stabilitatea legislației fiscale, care le permite antreprenorilor să își facă planuri pe termen lung fără schimbări frecvente ale regulilor.

„Aici este un sistem destul de bine pus la punct, pentru că funcționează de ani. Un lucru care pe mine m-a încântat foarte tare și întotdeauna am spus și este de luat în seamă: legislația fiscală, financiară și contabilă în Germania funcționează de foarte mulți ani. Nu se schimbă de la un an la altul, nu se schimbă de la o perioadă la alta.

Poți să-ți faci un business plan și să știi foarte bine cum să-ți faci planul de afaceri și cum să iei în considerare anumite lucruri și nu vei fi pus niciodată în situația să ai surpriza că de fapt nu mai plătești 16%, plătești 19%.

Acesta a fost unul dintre aspectele care pe mine m-au încântat foarte mult. Nu este problema faptului că noi, în domeniul financiar, trebuie să ne pregătim tot timpul și să actualizăm informațiile, nu este o comoditate a noastră, a economiștilor sau contabililor de a ne informa. Este o problemă a antreprenorilor care, la un moment dat, sunt puși în situația de a nu mai ști încotro și nu mai știi exact ce să faci: „Oare cât am de plată?” sau „Oare ce ar trebui să fac?”. Acest aspect mi se pare de luat în seamă și cred că nu este numai o situație din Germania, este o situație în general în Europa. Asta din punct de vedere al antreprenoriatului”, a spus Valentina Banu.

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Când apar problemele

Potrivit Valentinei Banu, sistemul fiscal din Germania este clar și predictibil, iar problemele apar, de regulă, atunci când antreprenorii nu respectă obligațiile de raportare și termenele impuse de autorități.

„Pe lângă digitalizare - care deja este o acțiune pornită în România și sper să și funcționeze, să nu avem surprize sau situații grele - se întâmplă și aici situații, dar nu din cauza sistemului lor, ci din cauza faptului că, fiind un sistem foarte strict și foarte clar.

Cei care doresc să activeze în acest domeniu al antreprenoriatului trebuie să știe că trebuie să se supună acestui sistem de raportare a situațiilor financiare, de a răspunde tuturor corespondențelor pe care le primesc din partea instituțiilor de stat.

În aceste situații, da, te poți trezi cu surprize: eu poate n-am desfășurat o activitate atât de mare, dar din cauză că nu mi-am făcut anumite declarații la timp, mă trezesc că am foarte mult de plată, și atunci nu știu exact ce se întâmplă sau ce ar trebui să fac. Dar și în această situație se poate reveni asupra problemei și se reactualizează cu anumite majorări sau penalizări din cauza întârzierilor.

Ca sistem, în situația în care ți-ai făcut raportările la timp, în regulă, și te-ai supus unui sistem fiscal, nu prea există șanse să te trezești cu anomalii de genul că n-ai de plată, ai de recuperat, sau alte situații”, a spus Valentina Banu la emisiunea „Diaspora creativă - gânduri pentru ACASĂ”, de pe DC News și StiriDiaspora.

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