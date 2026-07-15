Cum vede Vaticanul comunitatea românească din diaspora? E.S. George Bologan amintește metafora folosită de Papa Ioan Paul al II-lea

George Bologan, ambasadorul României la Vatican amintește o metaforă folosită de Papa Ioan Paul al II-lea. Foto: Agerpres

George Bologan, ambasador extraordinar si plenipotențiar pe lângă Sfântul Scaun și Ordinul Suveran Militar de Malta a vorbit, în cadrul emisiunii „Diaspora creativă – gânduri pentru ACASĂ”, despre spiritualitate și identitate.

George Bologan, ambasador extraordinar si plenipotențiar pe lângă Sfântul Scaun și Ordinul Suveran Militar de Malta, a explicat, în cadrul emisiunii „Diaspora creativă – gânduri pentru ACASĂ”, moderată de Flaviu Predescu, cum sunt văzuți și apreciați românii de către Vatican, în cadrul unui dialog despre spiritualitate și identitate europeană.

”Cum este apreciată de către Vatican integrarea socială și spirituală a românilor?”, a întrebat moderatorul Flaviu Predescu.

E.S. George Bologan evidențiază o metaforă folosită foarte des Papa Ioan Paul al II-lea

”Prezența comunității românești, din punct de vedere confesional, fie aceasta ortodoxă sau catolică este văzută ca o bogăție la tezaurul statelor unde compatrioții noștri au ales să trăiască. Spre exemplu, dacă vorbim de țări din Uniunea Europeană, prezența comunităților ortodoxe române sau ale greco-catolicilor reprezintă imaginea celor doi plămâni ai Europei. Este o metaforă pe care o folosea foarte des Papa Ioan Paul al II-lea, când se referea la unitatea creștinismului european, format din tradiția occidentală și tradiția răsăriteană sau orientală.

În multe părți, unde credința a avut de suferit din cauza hedonismului și a nihilismului, românii, în special ortodocșii, dar și catolicii de ambele rituri și neoprotestanții au oferit un boost vieții spirituale, au contribuit la reanimarea interesului pentru temele legate de absolut, de raportare la transcendent”, a spus E.S. George Bologan.

E.S. George Bologan: Diversitatea spirituală, la fel ca cea culturală, contribuie la vitalitatea societății

”Diversitatea spirituală, la fel ca cea culturală, contribuie la o oarecare vitalitate a societății. Integrarea nu înseamnă asimilarea unei comunități, ci respectul față de tradiția și bogăția sa spirituală. În plus, datorită deschiderii manifestate de Biserica Catolică, Biserica Ortodoxă Română a reușit să se organizeze în Occident, primind suport, lăcașuri de cult și chiar case parohiale de la frații catolici. A fost dovada unei aprecieri față de disponibilitatea Bisericii Ortodoxe Române de a dialoga cu Biserica Catolică.

Vizita Papei Ioan Paul al II-lea (în România, în anul 1999 n.r.) a arătat lumii o Biserică Ortodoxă care a înțeles că timpul prejudecăților a apus. Papa Ioan Paul al II-lea a fost unul dintre primii binefăcători ai Catedralei Mântuirii Neamului”, a mai spus E.S. George Bologan, lambasador extraordinar si plenipotențiar pe lângă Sfântul Scaun și Ordinul Suveran Militar de Malta la emisiunea „Diaspora creativă – gânduri pentru ACASĂ”.

Reamintim în acest context că acum câțiva ani, Patriarhul Daniel a precizat că în anii 1999 şi 2002 Papa Ioan Paul al II-lea a oferit un ajutor financiar Patriarhului Teoctist pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului, în valoare de 200.000 de dolari americani.

VIDEO