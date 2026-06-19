De ce să apelezi la un avocat înainte de a te muta înapoi în România din străinătate. Mădălin Jîjie: E important să faci asta

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Avocatul Mădălin Jîjie și Flaviu George Predescu au discutat, la Diaspora creativă, de la DC News, despre principalele aspecte juridice pe care românii din diaspora trebuie să le ia în considerare înainte de a reveni în țară.

Avocatul Mădălin Jîjie și Flaviu George Predescu au dialogat, la Diaspora creativă, de la DC News, despre cele mai importante aspecte juridice pe care trebuie să le aibă în vedere românii care trăiesc ori au trăit în afara granițelor României și vor să se întoarcă în țară. Avocatul Mădălin Jîjie a spus care ar fi primul lucru pe care l-ar face dacă ar fi în situația să se întoarcă în țară după mult timp.

Primul lucru, din punct de vedere juridic, la întoarcerea în România

”Ce ai face primul lucru, din punct de vedere juridic, dacă ai trăi în afara granițelor țării și ai decide să te întorci în România?”, a întrebat Flaviu Predescu.

”În primul rând, cred că aș vorbi cu un avocat și nu spun asta, pentru că sunt eu un avocat și încerc să promovez serviciile oferite, în general, de profesia mea, însă știu cât este de important să faci asta, din perspectiva consecințelor pe care le pot avea anumite decizii pe care le luăm și anumite acte pe care le încheiem. Când spun asta, mă refer la faptul că mutarea în țară, cu titlu definitv sau pe o perioadă de timp foarte lungă, pentru că nu știm niciodată ce se poate întâmpla, viața bate filmul și, de foarte multe ori, viața bate și legea, cum îmi place mie să spun.

Pe de o parte, complexitatea vieții sociale forțează mereu legiuitorul să țină pasul mereu cu legea. Pe de altă parte, oricât de mare ar fi fondul legislativ, oricât de multe norme am avea, prin care legiuitorul încearcă să reglementeze toate aspectele vieții sociale este nevoie de judecători pentru a aplica în situația foarte specifică în care se poate afla o persoană sau alta”, a declarat Mădălin Jîjie.

Mădălin Jîjie: ”Implicațiile pot fi multiple și pot viza toate planurile vieții”

”Implicațiile pot fi multiple și pot viza toate planurile vieții. Primul aspect pe care poate să îl aibă în vedere este relația pe care poate să o aibă cu autoritățile prin modalități digitale la distanță. De exemplu, cetățenii români, dacă dețin semnătură electronică calificată, pot să își înființeze societăți comerciale de la distanță. În plus, cetățenii români pot să verifice atunci când vor să achiziționeze un imobil din România, pot face verificări la cartea funciară, tot de la distanță.

Dacă sunt implicați în alte proiecte în care ar avea nevoie de formalitatea certificatului de cazier fiscal, și acesta se poate obține în online. Tot ce înseamnă relația cu autorități fiscale, locale - impozite și taxe locale există ghișeul.ro, online, sau prin sistemul SPV al ANAF ca autoritate centrală de impozite, la nivel central. Acesta este primul aspect pe care ar trebui să îl aibă în vedere., pentru că s-au modificat aceste lucruri de când foarte mulți dintre români au plecat și au decis să plece să își continue o parte a vieții lor în străinătate”, a zis Mădălin Jîjie.

Rezidența fiscală

”Apoi, trebuie să aibă grijă la rezidența fiscală. Avem dispoziții legale, care spun că, dacă un cetățean român locuiește mai mult de 183 de zile sau cel puțin 183 de zile, dintr-un an calendaristic în afara granițelor României, atunci acesta trebuie să depună o declarație fiscală, prin care ANAF să își dea seama care este baza activității lui și centrul vieții sale, pentru a evita dubla impozitare. Astfel, dacă o persoană trăiește cel puțin 183 de zile, pe teritoriul României, indiferent de unde va obține veniturile sale, el va plăti taxe și impozite în România, pentru România. Dacă reședința sa fiscală este într-un alt stat, atunci el va plăti doar pentru activitățile pe care le are în România”, a mai spus avocatul Mădălin Jîjie.