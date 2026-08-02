Incendiu la o locuință din Suceava. Clădirea avea panouri fotovoltaice pe ea / video

Sursa foto: Agerpres/ rol ilustrativ

Un incendiu puternic a izbucnit, duminică, la o locuință din Suceava.

Update:

În incendiu au ars un garaj și o anexă, construcții aflate în corp comun, precum și acoperișul bucătăriei de vară, pe o suprafață totală de aproximativ 160 de metri pătrați. Au fost distruse și mai multe bunuri depozitate în clădirile afectate, precum și instalația de panouri fotovoltaice.

Incendiul a fost lichidat în limitele găsite. Cauza probabilă a izbucnirii a fost un scurtcircuit produs la un conductor electric suprasolicitat.

Știrea inițială:

Un incendiu a izbucnit duminică după amiaza la o gospodărie din municipiul Suceava. Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, citată de News Bucovina, la fața locului intervin pompierii militari cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD.

Conform informațiilor, la sosirea echipajelor de intervenție, flăcările se manifestau violent, cu degajări mari de fum, la un garaj și la o bucătărie de vară.

Din fericire nu au fost înregistrate victime. Pompierii au reușit să localizeze incendiul și să împiedice propagarea flăcărilor la construcțiile învecinate.

Din imaginile distribuite pe rețelele sociale de mai multe ziare locale, pe locuința unde a izbucnit incendiul se aflau panouri fotovoltaice. Nu se știe până în acest moment dacă există vreo legătură de cauzalitate.

CITEȘTE ȘI - Incendiu la Mănăstirea Bisericani din Neamţ. Bărbat găsit decedat