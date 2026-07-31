Galați: Paturi ATI cu funcții inteligente pentru îngrijirea pacienților cu AVC

Foto: Facebook Costel Fotea

Secția Clinică de Neurologie a S.J. Galați a fost dotată cu 8 paturi pentru terapie intensivă, complet echipate, special concepute pentru îngrijirea în siguranță a pacienților care au suferit un AVC.

Cele 8 paturi ATI sunt dotate cu tehnologii moderne care sporesc siguranța și confortul pacienților critici și facilitează activitatea personalului medical.

Acestea includ cântar integreat pentru monitorizarea greutății, ecran tactil pentru controlul funcțiilor de configurare, sistem de alarmă care avertizează dacă pacientul încearcă să se ridice singur și mecanisme care reduc riscul de alunecare și de apariție a leziunilor de presiune.

Prin comenzi rapide, paturile pot fi poziționate imediat pentru resuscitare, mobilizare sau coborâre în condiții de siguranță, contribuind la îngrijirea eficientă a pacienților cu AVC. De asemenea, paturile sunt prevăzute cu electromotoare silențioase pentru reglarea înălțimii și a poziției secțiunilor mobile (spătar, coapse și gambe), asigurând poziționarea optimă a pacientului.

Investiția face parte din proiectul cu fonduri europene "Creierul e o prioritate", în valoare de aproape 13,5 milioane de lei, derulat de Consiliul Județeam Galați, prin care Secția Clinică de Neurologie a Spitalului Județean este dotată cu 84 de echipamente medicale performante.

Printre acestea se numără un aparat de stimulare magnetică transcraniană (rTMS), un angiograf, un Holter EKG cu 12 canale, sisteme de monitorizare pentru transportul pacienților.

Continuăm să investim în spitale, în tehnologie de ultimă generație și în servicii medicale care pot salva vieți!", a precizat Costel Fotea, președintele PSD al Consiliului Județean Galați.