Irina Margareta Nistor a văzut Odiseea şi trage concluziile. "Nolan s-a crezut Kubrick. Am o veste proastă!"

Odiseea, în regia lui Christopher Nolan. Sursa: Captură video Youtube, Universal Pictures

Irina Margareta Nistor trage principalele concluzii despre ultimul film regizat de Christopher Nolan, Odiseea.

Cu Matt Damon în rolul principal, Odiseea este dat de critici drept principalul favorit la premiile Oscar, deşi ceremonia va fi abia în 2027.

Anne Thompson, redactor-șef la IndieWire, a numit pelicula favoritul de bătut în cursa pentru cel mai bun film și a adăugat că Matt Damon "ar putea câștiga premiul pentru cel mai bun actor”. "Așteptările mele mari au fost împlinite”, a mai spus ea, numind filmul "impecabil realizat”.

Odiseea şi-a atras, însă, şi multe critici, în principal pentru distribuţie. Christopher Nolan a angajat-o pe Lupita Nyong'o pentru a juca rolul Elenei din Troia, dar şi pe Elliot Page, actor transgender, pentru a juca rolul legendarului Ahile. Chiar dacă apariţia lor în film a fost scurtă, criticile au rămas.

"Ceea ce trebuie să faci, ca regizor, este să onorezi textul original interpretându-l în cel mai puternic mod în care poţi. În final, fanii, chiar dacă am făcut ceva ce ei nu ar fi făcut, au apreciat sinceritatea încercării noastre de a aduce pe marile ecrane o versiune cât mai bună. Tot ce pot face eu este să fac cel mai bun film pe care îl pot face, în cel mai sincer mod. E foarte diferit de ce ar fi făcut alţii, dar despre asta este adaptarea", a declarat Christopher Nolan, după premieră.

Irina Margareta Nistor a văzut filmul şi a tras concluziile

Cunoscutul critic de film Irina Margareta Nistor a tras concluziile despre film, în general, dar şi despre prestaţia actorilor în particular. Conform acesteia, Matt Damon nu a făcut cea mai bună treabă interpretându-l pe Odiseu, în timp ce Zendaya în rolul Atenei nu este memorabilă. Nici Christopher Nolan nu a fost lăudat de criticul român de film.

"Sunt actori extrem de celebri, chiar dacă nu pe rolurile cele mai potrivite. Nu ne întoarcem la Elena din Troia, că nu are rost. Mărturisesc că am văzut varianta de acum 30 de ani, cu Armand Assante în rolul lui Odiseu. Recunosc, a făcut-o mai bine decât Matt Damon. Filmul are 3 ore, e un film de televiziune. Şi mai cred că atunci când Atena este Isabella Rosellini e mai bine decât Zendaya.

Nolan va rămâne în istorie, asta a urmărit. Era foarte bine să se fi oprit la Oppenheimer şi la Interstellar. A vrut să ne demonstreze că poate mai mult decât atât. Punctul meu de vedere este că se crede Kubrick (n.r. Stanley Kubrick). Am o veste proastă! Nu e! Nolan le încearcă pe toate. Ştim bine că şi Kubrick a făcut Spartacus, Odiseea Spaţială, care e şi acolo un amestec de idei. Nolan ne-a promis că trei ani nu mai face nimic, dar nu sunt foarte sigură că se va ţine de cuvânt. Mi-ar fi plăcut tare mult să plec de la film fericită, dar nu pot spune asta. Sunt câteva scene care chiar nu îşi aveau rostul, mai ales atât de lungite", a declarat Irina Margareta Nistor.

De ce sunt tinerii înnebuniţi după Odiseea

Pe reţelele sociale, Odiseea lui Christopher Nolan e un adevărat fenomen, mii de tineri transmiţând că au fost să îl vadă şi că au fost impresionaţi.

"E foarte violent. Şi de asta cei tineri trag la toate bătăliile. După părerea mea, aveau ceva din filmele lui Sergiu Nicolaescu", a mai spus Irina Nistor.

Mai bun decât Avatar, al lui James Cameron?

În 2009, James Cameron a dat peste cap lumea iubitorilor de film cu Avatar, o producţie SF despre o planetă îndepărtată şi o revoluţie. Este Odiseea mai bun decât Avatar?

"Cred că e mai suportabil decât Avatar, să spun drept. Cred că e altceva. Dar e o concurenţă între ei, cine aduce mai mult public", a completat criticul de film.

Matt Damon a spus că rolul din Odiseea a fost cel mai greu al carierei

"Aşa ar fi fost făcut un film cu 80 de ani în urmă. Totul se întâmplă în faţa camerei. Dacă vezi o mie de oameni, înseamnă că sunt o mie de oameni acolo. Acele corăbii sunt nişte corăbii reale în fundal. A fost, fără îndoială, cel mai dificil film, cu cele mai multe provocări pe care l-am făcut vreodată", a declarat Matt Damon.