Cristian Mungiu avertizează că industria de film pierde resurse importante, în timp ce Ministerul Culturii rămâne subfinanțat

Cristian Mungiu a subliniat că bugetul Ministerului Culturii din România pornește de la un nivel extrem de scăzut, comparativ cu alte state europene, și că situația nu reflectă doar contextul actual de austeritate. Este acumularea unor probleme vechi.

„Singurul buget al unui minister al Culturii în Europa, care începe nu cu un 0, ci cu doi de 0 este în România. Bugetul Ministerului Culturii este 0,0 ceva. Ştiu că e austeritate şi nu e vorba de momentul de acum. Acum trebuie să reparăm nişte lucruri care s-au acumulat în ani de zile”, spune Mungiu.

El a explicat că industria de film nu primește bani de la bugetul de stat, ci funcționează printr-un fond special alimentat din taxe prevăzute prin lege, însă acest mecanism nu este respectat complet.

CITEȘTE ȘI Când va fi difuzat „Fjord”? Cristian Mungiu spune că va fi o proiecţie unică organizată simultan în 90 de cinematografe din ţară

Taxa din jocuri de noroc, nevirată de ani de zile

Regizorul a atras atenția că una dintre sursele importante de finanțare, taxa pe jocurile de noroc, nu a fost virată către fondul cinematografic, deși există obligație legală din 2020.

„Cinematografia română nu primeşte bani de la bugetul de stat, există un fond cinematografic care este alimentat prin lege din diferite surse (...) fondul cinematografic este subfinanţat, pentru că unele din fondurile prevăzute în lege nu sunt încasate. (...) este necesară virarea conform legii către fondul cinematografic a taxei pe jocurile de noroc. Asta este o prevedere care există în lege încă din 2020, însă banii nu au fost viraţi niciodată. Datoria acumulată până în acest moment este de cel puţin 130 de milioane de euro, ca să vă daţi seama de câţi bani a fost privată cinematografia română pentru faptul că nu s-a aplicat legea", explică Mungiu.

VEZI ȘI: „Fjord” și ecoul Bodnariu. Ben-Oni Ardelean, despre „confiscările” din jurul filmului lui Mungiu și tema sensibilă a protecției copilului în Europa

Aplicarea legii nu necesită fonduri suplimentare

Cristian Mungiu a explicat că rezolvarea problemei nu presupune modificări legislative sau bugete suplimentare. S-ar rezolva doar cu aplicarea corectă a regulilor existente prin decizii administrative.

El a precizat că responsabilitatea revine instituțiilor statului, care trebuie să asigure colectarea corectă a contribuțiilor prevăzute de lege. Regizorul a mai spus că fondul cinematografic este alimentat și din taxa pe publicitatea TV, însă există dificultăți în colectarea integrală a sumelor datorate, din cauza lipsei unor mecanisme eficiente de control.

„Fondul cinematografic este alimentat dintr-o taxă privind publicitatea tv (...) însă Centrul Naţional al Cinematografiei nu are mijloacele pentru a îi obliga pe cei care trebuie să vireze aceşti bani să o şi facă la nivelul întregului volum de publicitate contractat, un fapt care reiese la sfârşitul fiecărui an, atunci când iese la iveală cifra globală de publicitate contractată anual. Este foarte important ca o instituţie a statului care are putere mai mare să determine plata constantă şi corectă a acestei contribuţii”, spune Mungiu, conform Agerpres.

Adaptarea legislației la era digitală

Cristian Mungiu a subliniat că legislația actuală este învechită, deoarece se bazează pe modelul televiziunii clasice, în timp ce publicitatea s-a mutat în mare parte în mediul online. El a susținut că este necesară includerea publicității digitale în mecanismul de finanțare al cinematografiei.

Regizorul a mai atras atenția asupra nevoii de finanțare pentru modernizarea cinematografelor și caselor de cultură din România, în special a celor aflate încă în administrarea autorităților publice, astfel încât acestea să fie dotate cu echipamente moderne de proiecție.