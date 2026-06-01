DCNews Stiri Noul șef al Mossad, validat de Curtea Supremă din Israel
Data publicării: 01 Iun 2026

Noul șef al Mossad, validat de Curtea Supremă din Israel
Autor: Ioan-Radu Gava

Gofman1 Roman Gofman. Foto: Wikipedia
Curtea Supremă din Israel a validat validează numirea noului şef al Mossad

Curtea Supremă israeliană a validat luni numirea generalului Roman Gofman la conducerea Mossad, serviciul de informaţii externe, în pofida criticilor suscitate de rolul său într-un dosar controversat datând din 2022, relatează AFP.

Cu două voturi pentru şi unul împotrivă, judecătorii au respins contestaţiile împotriva numirii sale, provenind în special din partea procurorului general Gali Baharav-Miara, apreciind că "integritatea sa nu este compromisă".

Actual secretar militar al premierului, Benjamin Netanyahu, Roman Gofman fusese desemnat în decembrie 2025 de acesta pentru a prelua conducerea Mossad începând din luna iunie.

La 10 mai, procurorul general trimisese o scrisoare Curţii Supreme pentru a-şi justifica opoziţia faţă de această numire, bazându-se pe un dosar datând din 2022, când generalul era la post la frontiera nordică a Israelului.

Ofiţeri israelieni acţionând "la cererea lui Gofman", potrivit dnei Baharav-Miara,recrutaseră atunci în afara oricărui cadru legal pe Ouri Elmakiyes, un adolescent de 17 ani, pentru a desfăşura "operaţiuni de colectare de informaţii şi de influenţă" pe lângă ţări inamice, în special Siria.

Ignorând faptul că el acţiona în contul armatei, Shin Bet (serviciul de informaţii interne israelian) îl arestase pe adolescent, care fusese încarcerat peste un an, înainte ca parchetul să ancheteze şi să anuleze toate capetele de acuzare.

Potrivit procurorului general, Roman Gofman nu făcuse nimic pentru a-l dezvinovăţi pe tânăr după arestarea acestuia, negând chiar că ar fi avut cunoştinţă despre aceste fapte.

Elmakiyes a sesizat şi el Curtea Supremă pentru a se opune numirii acestuia la conducerea Mossad.

Judecătorii au apreciat totuşi că "conduita lui Gofman în dosarul Elmakiyes nu-l discreditează moral pe acesta, în orice caz nu de natură de a-l descalifica pentru a exercita atribuţiile de şef al Mossad".

El urmează să-şi preia funcţia marţi, 2 iunie.

Numirea sa intervine într-un context de tensiuni persistente între guvernul Netanyahu şi principalele instituţii judiciare ale ţării.

