€ 5.2489
|
$ 4.5099
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2489
|
$ 4.5099
 
DCNews Stiri Radu Miruță, ministrul Apărării: Incidentul de la Galați se poate repeta. Nu avem suficientă tehnică anti-dronă
Data publicării: 31 Mai 2026

Radu Miruță, ministrul Apărării: Incidentul de la Galați se poate repeta. Nu avem suficientă tehnică anti-dronă
Autor: Ion Voicu

radu miruta guvern gov.ro Radu Miruță, ministrul Apărării Naționale și ministrul interimar al Transporturilor și Infrastructurii. Sursa foto: gov.ro
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Ministrul Apărării Radu Miruță a zis că nu poate garanta că un incident precum prăbușirea unei drone pe un bloc din Galați nu se va repeta, până nu sunt livrate sistemele de apărare anti-dronă cerute de România.

Ministrul Apărării a zis că Armata folosește în cel mai optim mod cu putință absolut toate resursele pe care le are la dispoziție, însă aceste resurse pentru apărare anti-dronă sunt mult mai puține decât am avea nevoie.  Eu nu am garantat că nu se mai repetă. Se mai poate repeta și acum. Eu am garantat că vor fi introduse aceste sisteme noi în sistemul de apărare din zona Deltei Dunării. Înzestrarea Armatei Române nu se face peste noapte”, a afirmat Radu Miruță.

De ce România nu a cerut activarea Articolului 4?

Există deja discuții în curs.

„Eu am trimis, în luna februarie, o solicitare la NATO pentru a fi sprijiniți temporar cu sisteme de apărare antidronă. La NATO, la nivel tehnic, acest lucru a fost aprobat și sunt discuții în desfășurare ca, după evenimentul care s-a întâmplat acum două zile, să fie accelerată aprobarea și transmiterea acestor componente. Având în vedere că discuția este deja în curs, Articolul 4 prevede consultări între țări atunci când acestea consideră că le este afectată securitatea.

Noi suntem în discuții deja din luna februarie, pe o logică extraordinar de legitimă. Nu avem suficiente sisteme de apărare. Nu am cerut până când nu am demonstrat că ne facem treaba în România, și anume că am comandat suficiente sisteme de apărare.

După ce am arătat că nu avem suficiente, dar că am comandat și sunt în curs de livrare, am spus că, până când se livrează componentele comandate, considerăm normal, între aliați, să cerem sprijin temporar pentru a umple golurile pe care acum le avem în sistemul de apărare antidronă. Este un sprijin pe care l-am cerut pe 6 februarie 2026”, a zis Radu Miruță.

De ce nu a venit acest sprijin?

„Pentru că și statele care își mută capabilitățile au o procedură de vot în Parlament, o decizie politică. Nu se mută sisteme de apărare antiaeriană cum se cumpără pâine”, a mai spus ministrul Apărării.

„Eu am garantat că vor fi aduse niște sisteme, iar garanția era cu privire la acest sistem MEROP,S despre care se spunea de foarte mult timp că nu este funcțional. După incidentul de data trecută de la Galați, au fost aduse niște sisteme în zona Deltei Dunării, iar sistemul MEROPS a fost instalat și este funcțional. Sistemul MEROPS are o rază de acțiune mult mai mică decât lungimea de la Sacalinul Mic, Sulina și Galați”, a zis ministrul

Nu putea fi pus mai aproape de Galați? Acolo este mai multă populație decât în tot județul Tulcea

„Știți că singurele argumente după care se stabilește unde se instalează un astfel de sistem nu sunt toate cele pe care le invocați dumneavoastră. Sunt mai mulți parametri care sunt luați în calcul atunci când se instalează un astfel de sistem, iar aceștia au condus la decizia de a fi instalat într-o altă zonă. E secret unde se află. Evident că este o dispunere a Armatei Române”, a zis ministrul Apărării la Digi 24.

Radu Miruță a zis că incidente ca la Galați se pot repeta:

„Se pot repeta și acum astfel de incidente. Nu se rezolvă lucrurile în două zile. În continuare nu avem ce ne trebuie”.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

radu miruta
ministrul apararii
articolul 4
nato
razboi
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 18 minute
Elena Lasconi vrea să aducă deținuți de la Penitenciarul Mioveni ca să facă ordine în Câmpulung
Publicat acum 41 minute
Asigurările, caz unic. Generali România, decizie în cazul apartamentului lovit de drona din Galați
Publicat acum 55 minute
De ce România nu poate beneficia de „miracolul“ argentinian. Daniel Dăianu compară măsurile Guvernului cu cele din 2010-2011
Publicat acum 58 minute
Radu Miruță, ministrul Apărării: Incidentul de la Galați se poate repeta. Nu avem suficientă tehnică anti-dronă
Publicat acum 2 ore si 22 minute
Mutarea-surpriză pregătită la vârful statului. Ce spune Chirieac despre „Tomac premier” și noul guvern tehnocrat
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 12 ore si 49 minute
Dragonul lasă Rusia să se sufoce încet. Condiția pe care Xi i-a pus-o lui Putin, știind că e imposibil de acceptat
Publicat acum 10 ore si 51 minute
Concluziile experților britanici după ce drona rusă a lovit un bloc din Galați. Nu e loc de prea mult optimism
Publicat acum 9 ore si 16 minute
Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru 1-7 iunie 2026
Publicat acum 8 ore si 57 minute
Nicuşor Dan, mesaj pentru rezerviştii militari. Ce le-a cerut
Publicat acum 14 ore si 16 minute
Horoscop 31 mai 2026. Lună Plină în Săgetător. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile
 
austeritatea lui bolojan un esec cu 233 de parinti Austeritatea lui Bolojan, un eșec cu 233 de părinți

de Val Vâlcu

de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close