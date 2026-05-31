Radu Miruță, ministrul Apărării: Incidentul de la Galați se poate repeta. Nu avem suficientă tehnică anti-dronă

Ministrul Apărării a zis că Armata folosește în cel mai optim mod cu putință absolut toate resursele pe care le are la dispoziție, însă aceste resurse pentru apărare anti-dronă sunt mult mai puține decât am avea nevoie. Eu nu am garantat că nu se mai repetă. Se mai poate repeta și acum. Eu am garantat că vor fi introduse aceste sisteme noi în sistemul de apărare din zona Deltei Dunării. Înzestrarea Armatei Române nu se face peste noapte”, a afirmat Radu Miruță.

De ce România nu a cerut activarea Articolului 4?

Există deja discuții în curs.

„Eu am trimis, în luna februarie, o solicitare la NATO pentru a fi sprijiniți temporar cu sisteme de apărare antidronă. La NATO, la nivel tehnic, acest lucru a fost aprobat și sunt discuții în desfășurare ca, după evenimentul care s-a întâmplat acum două zile, să fie accelerată aprobarea și transmiterea acestor componente. Având în vedere că discuția este deja în curs, Articolul 4 prevede consultări între țări atunci când acestea consideră că le este afectată securitatea.

Noi suntem în discuții deja din luna februarie, pe o logică extraordinar de legitimă. Nu avem suficiente sisteme de apărare. Nu am cerut până când nu am demonstrat că ne facem treaba în România, și anume că am comandat suficiente sisteme de apărare.

După ce am arătat că nu avem suficiente, dar că am comandat și sunt în curs de livrare, am spus că, până când se livrează componentele comandate, considerăm normal, între aliați, să cerem sprijin temporar pentru a umple golurile pe care acum le avem în sistemul de apărare antidronă. Este un sprijin pe care l-am cerut pe 6 februarie 2026”, a zis Radu Miruță.

De ce nu a venit acest sprijin?

„Pentru că și statele care își mută capabilitățile au o procedură de vot în Parlament, o decizie politică. Nu se mută sisteme de apărare antiaeriană cum se cumpără pâine”, a mai spus ministrul Apărării.

„Eu am garantat că vor fi aduse niște sisteme, iar garanția era cu privire la acest sistem MEROP,S despre care se spunea de foarte mult timp că nu este funcțional. După incidentul de data trecută de la Galați, au fost aduse niște sisteme în zona Deltei Dunării, iar sistemul MEROPS a fost instalat și este funcțional. Sistemul MEROPS are o rază de acțiune mult mai mică decât lungimea de la Sacalinul Mic, Sulina și Galați”, a zis ministrul

Nu putea fi pus mai aproape de Galați? Acolo este mai multă populație decât în tot județul Tulcea

„Știți că singurele argumente după care se stabilește unde se instalează un astfel de sistem nu sunt toate cele pe care le invocați dumneavoastră. Sunt mai mulți parametri care sunt luați în calcul atunci când se instalează un astfel de sistem, iar aceștia au condus la decizia de a fi instalat într-o altă zonă. E secret unde se află. Evident că este o dispunere a Armatei Române”, a zis ministrul Apărării la Digi 24.

Radu Miruță a zis că incidente ca la Galați se pot repeta:

„Se pot repeta și acum astfel de incidente. Nu se rezolvă lucrurile în două zile. În continuare nu avem ce ne trebuie”.