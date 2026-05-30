DCNews Stiri ÎPS Teofan preia conducerea Mitropoliei Basarabiei. ÎPS Petru s-a retras din slujirea de Arhiepiscop şi Mitropolit
Data publicării: 30 Mai 2026

ÎPS Teofan preia conducerea Mitropoliei Basarabiei. ÎPS Petru s-a retras din slujirea de Arhiepiscop şi Mitropolit
Autor: Ioan-Radu Gava

ips teofan si ips petru Foto: Agerpres
Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, preia conducerea Mitropoliei Basarabiei.

Patriarhia Română informează că Înaltpreasfinţitul Părinte Petru, Arhiepiscopul Chişinăului şi Mitropolitul Basarabiei, se retrage din funcție. Locul acestuia va fi preluat, până la alegerea unui nou Arhiepiscop, de ÎPS Teofan.

„În ceea ce priveşte situaţia din Mitropolia Basarabiei, precizăm că, în data de 27 mai 2026, Înaltpreasfinţitul Părinte Petru, Arhiepiscopul Chişinăului şi Mitropolitul Basarabiei, a depus cererea de retragere din slujirea de Arhiepiscop şi Mitropolit din motive de vârstă, sănătate şi pentru binele Bisericii, care va fi prezentată, spre aprobare, în cadrul şedinţei de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, din zilele de 3-4 iunie 2026.

În acest sens, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel l-a numit Locţiitor de Arhiepiscop al Chişinăului şi Mitropolit al Basarabiei pe Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, până la alegerea statutară a unui nou Arhiepiscop al Chişinăului şi Mitropolit al Basarabiei“, a transmis biroul de presă al Patriarhiei Române.

