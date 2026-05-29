DCNews Stiri Momentul în care Nicușor Dan ajunge la blocul din Galați, unde a explodat o dronă rusească - VIDEO/ Cum explică președintele că a ajuns drona la Galați, de fapt
Data publicării: 29 Mai 2026

Momentul în care Nicușor Dan ajunge la blocul din Galați, unde a explodat o dronă rusească - VIDEO/ Cum explică președintele că a ajuns drona la Galați, de fapt
Autor: Roxana Neagu, Iulia Horovei

bloc galati foto Iulia Horovei/DCNews/ Blocul avariat de drona rusească
Președintele Nicușor Dan a ajuns la Galați. Redactorul DCNews, Iulia Horovei, transmite informații în timp real, de la blocul unde a explodat o dronă rusească. Rămâneți pe DCNews!

UPDATE: Ce a declarat președintele la spitalul din Galați: 

"E un gest de empatie pentru că nu se întâmpla asta în mod normal. E un eveniment extraordinar și e un gest de empatie. Sunt foarte bine amândoi. Am venit să discut cu ei și să le urez sănătate. Au fost evident afectați, dar din ce am înțeles de la ei acele răni nu sunt deloc grave. Vor sta în spital o săptămână sau două până își revin complet. Sunt într-o stare mintală foarte bună, chiar și după șocul pe care l-au suferit. Bineînțeles, copilul este aici, mama este la spitalul județean. Vorbesc unul cu altul la telefon și sunt optimiști. După ce se vor externa, până când se repară apartamentul, vor locui într-o casă pe care primăria deja a identificat-o. A fost o discuție, deja, a CNSU, Consiliul Național pentru Situații de Urgență, și s-au dispus acolo niște ajutoare financiare pentru locuințele afectate. Nu știu exact suma, dar va fi ceva cât să poate să acopere problema. Trebuie, cum am spus la declarația de presă de mai devreme, să îmbunătățim echipamentele militare.

A fost un grup de 43 de drone care au venit din partea estică, au traversat Ucraina la, să zicem, 20-30 de km de la Nord de Dunăre, dinspre Est spre Vest. Pe măsură ce au trecut pe teritoriul ucrainean, o parte din ele au fost doborâte și una dintre ele lovită a avut traiectoria modificată și a ajuns în Galați. E o discuție tehnică și complicată. În funcție de echipament, dacă încerci să dobori drona din avion, trebuie să te asiguri că traiectoria rachetei care doboară drona nu ajunge într-o casă, făcând astfel o pagubă mai mare. Sunt foarte multe condiții", a declarat Nicușor Dan în fața spitalului unde l-a vizitat pe minor.

UPDATE: Momentul în care președintele intră în blocul din Galați: 

UPDATE: Președintele Nicușor Dan a ajuns la blocul unde s-a prăbușit drona rusească, însoțit de ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, și ministrul Apărării, Radu Miruță.

Președintele Nicușor Dan, în Galați/ Foto Iulia Horovei

Președintele Nicușor Dan merge mai întâi la spitalul unde se află copilul rănit după explozia dronei rusești. Apoi îi va vizita mama, în spitalul în care aceasta este internată. Ulterior, președintele va merge la blocul unde a avut loc explozia. 

Amintim că o dronă rusească a căzut, în noaptea de joi spre vineri, la ora 02:00, pe un bloc din Galați. A avariat un apartament de la etajul 10, rănind două persoane, o femeie și pe copilul acesteia, minor. 

Președintele Nicușor Dan s-a deplasat astăzi la Galați. Rămâneți pe DCNews pentru informații de la fața locului. 

În fața blocului a ajuns și primarul Ionuț Pucheanu: 

Ionuț Pucheanu, primarul mun. Galați, la blocul avariat de drona rusească

