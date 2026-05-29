MAE a informat NATO după ce o dronă a căzut pe un bloc din Galaţi
Data publicării: 29 Mai 2026

MAE a informat NATO după ce o dronă a căzut pe un bloc din Galaţi
Autor: Florin Răvdan

NATO își va întări prezența în Arctica prin misiunea Arctic Sentry NATO. Sursa Foto: FreePik
Ministerul Afacerilor Externe anunţă că secretarul general NATO, dar şi aliaţii, au fost informaţi despre incidentul de la Galaţi, unde o dronă a căzut pe un bloc.

România a informat aliaţii şi pe secretarul general al Alianţei Nord-Atlantice despre incidentul cu dronă de la Galaţi şi a solicitat măsuri pentru accelerarea transferului de capabilităţi anti-dronă în ţara noastră, a informat vineri dimineaţa Ministerul Afacerilor Externe.

"Federaţia Rusă continuă să fie un stat agresor care duce un război ilegal cu implicaţii grave pentru securitatea regională şi siguranţa cetăţenilor. Federaţia Rusă poartă direct responsabilitatea pentru aceste acţiuni grave şi iresponsabile. România va acţiona cu fermitate maximă pentru creşterea presiunii internaţionale asupra Federaţiei Ruse în vederea unei încetări imediate şi cuprinzătoare a focului", se arată într-un comunicat al MAE, citat de Agerpres. 

În noaptea de joi spre vineri, o dronă implicată în bombardarea unor infrastructuri din Ucraina s-a prăbuşit în România, la Galaţi, cauzând un incendiu pe acoperişul unui bloc de locuinţe. Două persoane au fost rănite uşor, iar clădirea a fost evacuată. Avioane şi un elicopter aparţinând MApN au fost ridicate de la sol în momentul în care au apărut pe radar dronele ruseşti, se arată în comunicatul MAE.

"Acest incident reprezintă o escaladare gravă şi iresponsabilă din partea Federaţiei Ruse. România va lua măsurile diplomatice necesare de răspuns la această gravă încălcare a dreptului internaţional şi a spaţiului său aerian", a subliniat sursa citată. 

