DCNews Stiri Femeie de 60 de ani, lovită de tren pe ruta Timișoara-Iași
Data publicării: 22:30 03 Mai 2026

Femeie de 60 de ani, lovită de tren pe ruta Timișoara-Iași
Autor: Iulia Horovei

cfr-calatori-trenuri_56442300 Cale ferată. Foto ilustrativ DC News

O femeie în vârstă de aproximativ 60 de ani a murit, duminică seară, pe raza localităţii Stroieşti, după ce a fost lovită de trenul InterRegio Timişoara - Iaşi.

O femeie în vârstă de aproximativ 60 de ani a murit, duminică seară, după ce a fost lovită de trenul InterRegio Timişoara - Iaşi, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Suceava.

Femeie de 60 de ani, surprinsă de tren la Stroiești

Potrivit sursei citate, femeia a fost surprinsă de trenul IR1831, pe raza localităţii Stroieşti.

„Intervin pompierii militari din cadrul Detaşamentului Suceava cu o autospecială pentru descarcerare şi o ambulanţă SMURD TIM (Terapie Intensivă Mobilă). 

Este vorba despre o femeie în vârstă de aproximativ 60 de ani surprinsă de tren. Din nefericire, aceasta prezintă leziuni incompatibile cu viaţa", transmite ISU Suceava, potrivit Agerpres.

