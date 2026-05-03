Femeie de 60 de ani, lovită de tren pe ruta Timișoara-Iași

O femeie în vârstă de aproximativ 60 de ani a murit, duminică seară, după ce a fost lovită de trenul InterRegio Timişoara - Iaşi, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Suceava.

Femeie de 60 de ani, surprinsă de tren la Stroiești

Potrivit sursei citate, femeia a fost surprinsă de trenul IR1831, pe raza localităţii Stroieşti.

„Intervin pompierii militari din cadrul Detaşamentului Suceava cu o autospecială pentru descarcerare şi o ambulanţă SMURD TIM (Terapie Intensivă Mobilă).

Este vorba despre o femeie în vârstă de aproximativ 60 de ani surprinsă de tren. Din nefericire, aceasta prezintă leziuni incompatibile cu viaţa", transmite ISU Suceava, potrivit Agerpres.

