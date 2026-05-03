Universitatea Craiova învinge dramatic Dinamo și urcă pe primul loc

Universitatea Craiova a învins-o pe Dinamo Bucureşti cu scorul de 2-1 (0-0), duminică seara, pe Stadionul „Ion Oblemenco” din Craiova, într-un meci din etapa a 7-a a play-off-ului Superligii de fotbal.

Oltenii au dat lovitura în minutele de prelungire

Universitatea a câştigat dramatic, printr-un gol marcat de Steven Nsimba (90+1), lansat ideal în careu de Luca Băsceanu.

Dinamo a reuşit să deschidă scorul în Bănie, în urma unei faze fixe, prin fundaşul Nikita Stoinov (59), care a deviat mingea şutată de Cristian Mihai, în urma unui corner.

Gazdele au egalat rapid, prin Alexandru Cicâldău (61), care a reluat în plasă mingea respinsă de portarul Devis Epassy, la primul şut al lui Cicâldău, după o centrare a lui Nsimba, introdus pe gazon în min. 57.

Universitatea a mai avut ocazii de gol prin Carlos Mora (28) şi Adrian Rus (31), dar şi Dinamo a fost periculoasă, prin Alberto Soro (24) şi Alexandru Pop (78).

La meci au asistat 25.171 de spectatori.

De la revenirea fotbalului craiovean pe prima scenă din 2014, cele două echipe s-au întâlnit în principala competiţie internă de 28 ori, de 15 ori au câştigat oltenii, de patru ori au învins bucureştenii, iar alte nouă partide s-au terminat la egalitate.

Universitatea a reuşit a treia sa victorie consecutivă.

Meciurile directe din sezonul regulat s-au încheiat cu egaluri (2-2 şi 1-1), iar Universitatea s-a impus în ambele partide din play-off, cu 1-0 şi 2-1, notează Agerpres.

Universitatea Craiova - Dinamo Bucureşti 2-1 (0-0), Stadion „Ion Oblemenco” - Craiova

Au marcat: Alexandru Cicâldău (61), Steven Nsimba (90+1), respectiv Nikita Stoinov (59).

Arbitru: Szabolcs Kovacs (Carei); arbitri asistenţi: Mihai Marius Marica (Bistriţa), Adrian Vornicu (Iaşi); al patrulea oficial: Andrei Moroiţă (Ploieşti)

Arbitru video: Cătălin Popa (Piteşti); arbitru asistent video: Lucian Rusandu (Sfântu Gheorghe)

Observatori: Cristian Nica (Ploieşti) - CCA, Daniel Kassai (Bucureşti) - LPF



